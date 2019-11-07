〈TPK法說〉Q3純益季增3倍 EPS 0.56元創7季新高

觸控模組廠宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公告第 3 季財報，在 iPhone 出貨暢旺下，稅後純益 2.28 億元、季增 322%、年增 19.4%，每股純益 0.56 元，創 7 季新高；前 3 季稅後純益 3.07 億元，年增 871%，每股純益 0.75 元。

宸鴻第 3 季營收 400.05 億元、季增 40.8%、年增 24.4%；毛利率 4.2%、持平前季、年增 0.4 個百分點；營益率 1.2%、季增 1.2 個百分點、年增 0.6 個百分點；稅後純益 2.28 億元、季增 322%、年增 19.4%，每股純益 0.56 元。

宸鴻前 3 季營收 996.13 億元，年增 40.6%、毛利率 4.1%，年增 0.4 個百分點、營益率 0.6 個百分點、較去年同期轉正、稅後純益 3.07 億元，年增 871%，每股純益 0.75 元。

宸鴻策略長劉詩亮表示，第 3 季受惠美系客戶新款智慧型手機出貨暢旺，加上進入傳統消費性電子出貨旺季、筆電、平板電腦出貨同步攀升，帶動整體出貨成長 67%，且稼動率提升，抵銷低價手機出貨占比較高、產品組合不利等對毛利率的影響。

以宸鴻第 3 季產品營收占比來看， 7 吋以下小尺寸應用約占 47%、7-11 吋的中尺寸應用占 18%、11-16 吋大尺寸應用占 33%、16 吋以上的特大尺寸及其他應用占 2%。