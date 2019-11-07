產品需求強 群光前3季EPS 6.65元 創新猷

群光 (2385-TW) 今 (7) 日公布第 3 季財報與 10 月營收，第 3 季稅後純益 16.55 億元，季增 28.6%、年增 26.4%，每股純益 2.4 元，創新猷；累計前 3 季每股純益 6.65 元，同樣創新高，展望後市，法人預期，在 AIoT 相關產品需求強勁下，今年全年營收可望突破 900 億元，年增 3%。

群光第 3 季營收 261.84 億元，創歷史新高，季增 16.1%、年增 4.8%；毛利率 19.13%，季增 2.2 個百分點、年增 3.45 個百分點；營利率 9.6% 為 12 年單季新高，季增 2.08 個百分點、年增 2.7 個百分點；稅後純益 16.55 億元，季增 28.6%、年增 26.4%，每股純益 2.4 元，創新高。

群光累計前 3 季營收 679.14 億元，年增 6.43%；毛利率 17.26%，年增 3.3 個百分點；營利率 6.8%，年增 2.09 個百分點；稅後純益 45.87 億元，年增 69.7%，每股純益 6.65 元，同樣創新高。

群光 10 月營收 92.8 億元，為連續 3 個月創新高，月增 1.6%、年增 12.6%；累計今年 1-10 月自結合併營收為 771.94 億元，年增 7.1%，創同期歷史新高。

展望後市，群光表示，已完成全球運營布建計畫，生產基地包括中國與東南亞，可望持續穩健經營，此外，智慧家庭、智慧建築、雲端智能等 AIOT 相關產品市場需求強勁，法人估，全年營收可望突破 900 億元大關，年增 3%。