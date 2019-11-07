【日盛投顧】漲多壓回整理

◆盤勢分析

1. 周四加權指數小低盤開出，隨亞股走弱與漲多的中、小型股表現不佳的影響，一路震盪走低，盤中最高再創新高 11,237.38 點。臨近收盤 2330 台積電再度發揮穩盤作用，跌幅逐漸收斂，最終收在 11606.5 點，下跌 46.51 點，跌幅 0.40%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數暫守在 5 日均線之上，收長下影線黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：下跌量縮，量能未失控。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉向下，短線有過熱的疑慮，慎防個股技術性調整。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 40.79 億元、外資 + 50.02 億元、投信 - 0.91 億元、自營 - 8.31 億元。

3.OTC 指數開平走低，收盤下跌 1.05%，連續兩天收長黑 K 棒，且跌破 5、10 天期短均線，走勢相對疲弱，目前短線支撐為月線 143.78 點。

中、小型電子回檔，權值股撐盤

1. 權值電子：2330 台積電開低震盪尾盤再收高，帶動大盤跌幅收斂；2317 鴻海股價緩步上攻，再創波段新高。

2. 中小電子：8150 南茂 Q319 每股 0.81 元，創近五年同期最佳，Q419 業績力拼成長，帶量收漲停。3034 聯詠前 3 季賺 1 股本，外資看好明年營運，早盤帶量再寫波段新高價。

3. 金融：類股成交量持續放大，2882 新光金拉出第二根紅 K 棒，帶動 2823 中壽、2883 開發金逆勢帶量收高。

4. 生技：4123 晟德獲外資連五日買超，早盤放量勁揚 3%，攻克 70 元及半年線。1786 科妍 10 月營收 0.38 億元，年增 48.52%，股價改寫 4 個月新高價。

5. 操作建議：時序將進入公布營收與第三季財報揭露，個股走勢易有大幅波動，操作不宜追高。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用具有題材等族群，此外金融族群持續增溫，中長期資金仍可逢低布局。