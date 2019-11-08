〈ITF旅展〉今年來台旅客將破1180萬人次 總統表態支持觀光三箭

ITF 台北國際旅展今（8）日開幕，交通部長林佳龍透露，今年來台旅客將突破 1180 萬人次，年成長 7%，並再度提及觀光 3 箭政策，總統蔡英文隨即表態支持，意即觀光局有機會升格觀光署。

ITF 台北國際旅展今天盛大開幕，有來自 60 個國家、1700 個攤位參展，林佳龍致詞指出，雖然中國限縮陸客來台，不過，今年前 9 月來台旅客人次達 879 萬，年增 10.4%，預估至年底可望突破 1180 萬人次，年成長 7%。

林佳龍再度提及觀光 3 箭，包括觀光局升格觀光署、制定 2030 觀光政策白皮書，以及在年底召開全國觀光會議。對此，蔡英文回應表示肯定，認為這是一個非常好的規劃，一定會支持交通部對台灣未來觀光產業的目標。

蔡英文指出，今年擴大秋冬國民旅遊專案投入 36 億元的經費，盼帶動更多國民在國內旅遊的消費，預期可以創造直接跟間接的觀光效益共 256 億元。

蔡英文表示，去年來台旅客人次首次突破 1100 萬，創下歷史新高，旅客的來源也越來越多元，積極開拓多元市場，台灣觀光產業的體質就會更健康。這幾年政府用行動帶頭拚觀光，府方也辦了史上第一次「來去總統府住一晚」的活動，藉由國際 YouTuber 的影響力成功宣傳台灣。