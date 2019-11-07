傳三星新機將改採3D臉部辨識 業成恐受衝擊

三星手機近期傳出指紋解鎖問題，引發市場對於屏下指紋辨識的資安疑慮，根據外媒報導，三星正考慮調整明年新機種的辨識應用，由屏下指紋辨識改為 3D 臉部辨識，消息一出，也衝擊觸控模組廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (7) 日股價表現，早盤一度大跌逾 7%，同族群宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 也受拖累，跌近半根停板。

針對三星可能將明年機種由屏下指紋辨識轉成 3D 臉部辨識 (ToF)，市場認為，若三星調整解鎖技術應用，將衝擊業成接單狀況，對此，業成不評論市場傳言，但近期股價仍受消息衝擊，今更開低走低，早盤一度跌逾 7%，跌破季線、半年線、年線。

法人認為，業成今年受蘋果 iPhone 11 不再搭載 3D 壓力感測觸控模組影響，表現相較往年衰退，但在手機新品推出、追單帶動下，10 月營收仍創下今年單月新高，預期屏下指紋辨識仍具未來發展空間，惟現階段資安問題待解決，傳出小米也將有一款新機將搭載屏下指紋辨識技術。

而為因應客戶需求，業成日前曾表示，產能調配上將擴增中國自動化生產線，提升超聲波屏下指紋辨識產品產能，預計年底前將由現階段月產能 200-300 萬顆，提升至 500 萬顆。

業成 10 月合併營收，達 124.91 億元，月增 4.05 %、年減 31.06%，為今年單月新高，累計今年前 10 月合併營收 982.09 億元，年增 3.5%。