四大力道強吸資金浪潮 台股修正後仍看俏 年底前上看12000點

台股今 (7) 日漲多拉回，最低一度打到 11574 點，不過仍見低接買盤適時介入，加權指數陷入 11600 點保衛戰，至於台股還會不會持續上衝、且對於明年展望，聯邦投信表示，台股受惠轉單效應、台商回流、高股利護身、2020 選舉行情等 4 大力道，台灣國內投資金額已見回升，有助於中長期消費與 2020 年經濟成長，中長期台股表現仍值得期待，年底前上看 12000 點。

美國聯準會（Fed）決策向來牽動全球資金流向，上週四 (10/31) 聯準會再度降息一碼至 1.5 至 1.75%，聯邦投信資產管理部主管林建良認為，台灣降息機率不高，因此台、美利差預期將降至 2% 以內，在扣除避險成本後，美債高利差優勢所剩無幾，有利海外資金回流台灣。

第 4 季台股投資即將進入尾聲，林建良表示，短期仍受美中貿易爭端影響，加上台股漲多，震盪在所難免，然而面對全球政經局勢不穩的市場，台股有平均 4% 的高殖利率優勢及 2020 選舉行情護身，在資金行情挹注下，相較其他主要股市具有吸金力，預期年底前台股指數高檔震盪，區間約落在 10500-12000 點。

2020 投資跟著蘋果走， 5G、環保題材發威

儘管全球經濟成長不確定性雖增加，但林建良仍持續看好 2020 年台股表現。林建良表示，2020 年美國總統大選，中美貿易談判將往對經濟衝擊小方向發展，然需觀察實體經濟面變化，由於今年第 4 季基期較高，不排出指數於明年第 2 季有修正可能。推估美國仍有降息空間，倘若聯準會由預防性降息轉為連續性降息，股市將出現大幅回檔壓力。

焦點產業方面，林建良直指，2020 年投資台股就要跟著蘋果走，iPhone 周邊商品可望帶動相關供應鏈，股價可望隨之起揚。因 2020 年為 5G 手機上市第一年能率先取得較高供貨比重的相關供應鏈受惠較大，故 2020 年蘋果概念股投資策略以技術能力領先的蘋果概念股為投資重點。而隨著 5G 的發展，預期衍生商機將會帶動人工智慧 (AI) 與物聯網成型，科技未來將改變生活，台股擁有此利基之公司，若掌握機會則將隨產業一同起飛。

林建良表示，此外，隨著環保意識逐漸抬頭，汽車電子將起飛，電動車取代傳統汽車成為趨勢。而除了台美選舉行情外，2020 東京奧運題材股如，大螢幕、高階影視屏需求可望提升。整體而言，台股因為已經漲多，投資宜選股不選市，居安思危，才能掌握行情。

