玉山證與鉅亨網 共同推出APP下單服務

近年來許多科技公司與金融機構合作，結合新創科技與證券服務，為投資人打造更便利的證券體驗。繼 2019 年 4 月玉山證券與鉅亨網在鉅亨網股市 Talk 中推出「聊天室下單」服務後，6 日宣布加深合作方向，於鉅亨網新聞 APP 中推出「台股下單」服務，同時結合行動財經資訊與證券下單服務，讓投資人看完財經新聞與市場報價後，就能直接進行證券下單，更便利即時的抓緊市場趨勢。

鉅亨網是國內知名財經網路媒體，每月超過 400 萬不重覆訪客，許多投資人透過鉅亨網新聞 APP 了解國內外即時財經新聞、查詢市場動態與研究個股資訊。過去投資人從新聞 APP 中獲得股票投資洞見後，需另外打開券商 APP，才能進行下單，有時會因這樣錯失下單時機。導入玉山證券「跨平台證券服務」後，投資人就可直接透過鉅亨網新聞 APP 進行線上開戶與下單交易。讓投資人做出投資決策時，馬上在新聞 APP 內完成下單交易，掌握關鍵交易時機。

玉山證券透過「跨平台證券服務」新商業模式，攜手不同策略夥伴合作，發展數位證券服務。繼 2019 年 4 月與鉅亨網在鉅亨網股市 Talk 中推出「聊天室下單」服務後，為了強化行動端用戶體驗與便利性，進而在鉅亨網新聞 APP 推出下單服務。

鉅亨網為歡慶 APP 開通證券服務，特別舉辦會員交易滿額活動。只要於活動期間內，於鉅亨網股市 Talk 或鉅亨網新聞 APP，使用證券下單服務，交易滿額累計達活動門檻就可獲得家樂福禮券，共有 5 種滿額門檻。同時，在活動期間內註冊成為鉅亨會員，還可享有財經暢銷書籍的抽獎資格，詳細活動資訊請至下方連結查看。

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