〈群益期貨〉金融轉強，電子轉弱，有什麼暗示嗎？

這一波台股的上漲，外資買超所帶動的資金行情絕對是關鍵，其背後因素包含中美貿易戰和談，雙方關稅戰歇兵，而關稅戰等同匯率戰，關稅戰不打，匯率戰自然也就停擺，人民幣由貶轉升，也帶動台幣同步升值走勢；加上香港反送中議題，台灣間接成為資金的避風港，以及明年初的總統大選，執政黨引資回流的相關措施起了作用等。

中美貿易戰從 9 月底副部長級會議到第 13 輪華盛頓會談，雙方當時有意於 APEC 時簽署協議，儘管今年 APEC 會議所在地智利因反政府示威暴動取消，中美雙方而後也表示將另覓新地點簽署，加上華為禁令也有望解除，半導體族群受惠轉強。

在中美簽署協議前，中國則要求先撤回部分加稅，才願意簽署第一階段協議；雙方就地點、時間、條件等仍持續磋商，所以美國官員方傳出 11 月可能無法簽署協議，將延後至 12 月。

正在在中美貿易談判又出現新變數之際，連續兩天，台股盤面結構出現較大的變化，金融主動轉強，電子轉弱，雖然大盤在多空力道互抵下持平略偏弱，某種程度反應法人持股貝它值的調整，開始由高貝它值轉向低貝它值的族群，算是風險趨避的概念，美國股市費半之前領頭轉強，如今又有點領頭轉弱的味道，也透露出相同的資訊，加重電轉弱，金轉強的訊號。

一般而言，多頭市場出現金融轉強電子轉弱，由歷史統計數據發現，未來一定期間市場會偏弱，而透過「換股」調整風險的方式，會直接比賣出股票或用衍生性商品避險的方式，需要花較多的時間調整；所以這不會是立即下跌的訊號，多數呈現先整理後下跌，因此策略上可以採取「Put 時間價差」－賣出近月買入遠月。

如果再把金融相對轉強的訊息和台幣的走勢相比較，會發現台幣與金融股具有高度的連動性，當金融轉強，往往會帶動台幣走升。這道理似乎也不難明白，畢竟股市轉強，外資買超，台幣走升就變得再自然不過了。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index