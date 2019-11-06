【日盛投顧】緩步震盪走高

◆盤勢分析

1. 周三加權指數平盤開出後，因亞股表現不佳，台股一度回測 11600 點，但 12 點過後週選結算，期貨快速拉高帶動，最終收在 11,653.07 點，上漲 9.04 點，漲幅 0.08%。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1) 均線：股價收盤再創高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：12 點過後量能回溫，整日成交量擴增至 1600 億元，為價漲量增架構。

(3) 技術指標：日 KD 高檔震盪，短線有過熱的疑慮，慎防技術性調整。

(4) 法人籌碼：合計 + 57.94 億元、外資 + 67.78 億元、投信 - 6.02 億元、自營商 - 3.82 億元。

3.OTC 指數開高後拉回，收盤下跌 0.61%，表現相對加權指數弱勢。目前短線壓力為 150 點大關，短線支撐下方月線的 143.59 點。

權值股撐盤，中小型個股漲多拉回

1. 電子權值：2330 台積電在外資持續買超，周三再創歷史新高價；2454 聯發科受惠 5G 發展趨勢，股價強勢站上 430 元大關。此外，鴻海集團 2317 鴻海股價緩步走高、3481 群創爆量收高，帶動 2409 友達收盤上漲 2.24%。

2. 中小型電子：普遍面臨獲利了結的賣壓，但軟體族群 5203 訊連因轉虧為盈，股價出量攻上漲停；3029 零壹營收年 75.24%，股價反彈 4%。2456 奇力新切入 5G 手機供應鏈，新產能陸續到位，股價表現優於同族群。

3. 金融股：中美貿易轉佳，部分資金尋求落後補漲的族群，周三壽險為主的金控股領漲，2882 國泰金、2888 新光金、2881 富邦金收盤爆量上漲超過 1.5%。

4. 操作建議：目前台股指數仍沿著 5 日線緩步走高，預期沒有量出跌破 5 日線前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。惟短線漲幅個股，慎防盤中快速拉回的風險。