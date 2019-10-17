華擎Q4營收估減10% 全年仍可衝破130億元創高

板卡廠華擎 (3515-TW) 16 日舉辦法說，第 3 季營收創高，展望第 4 季，法人預期，主板、伺服器需求可望延續，10、11 月營收將維持高檔，不過年底有假期前夕因素影響，營收估將修正，整季營收估將較第 3 季下滑 1 成，不過全年仍可達 130 億元以上，創新高。

華擎今年 7、8 月受惠超微 7 奈米 CPU 新品上市，帶動換機潮與主板需求，特別高階機種表現不俗，第 4 季主板需求仍維持高檔，儘管英特爾 14 奈米產品有遞延出貨狀況，明年第 1 季至第 2 季供貨才會明朗，但預期超微產品可彌補缺口，整體而言，市場需求仍審慎樂觀。

伺服器方面，華擎主要客戶為二、三線資料中心跟白牌市場，因客戶有季節性需求，上半年需求相對疲弱，第 3 季開始客戶需求回升，第 4 季需求仍維持一定水準，但受年底盤點天數影響，出貨將較第 3 季小幅下滑，明年第 1 季也會再下滑，不過今年下半年開始新增 2 個歐洲客戶，已小量出貨，預期明年開始放量，整體而言，今年伺服器可望成長 80%，明年也可望年成長 20-30%。

顯卡方面，去年受挖礦需求下滑影響，加上庫存問題導致需求下滑，今年出貨在超微第 3 季新品上市、第 4 季推 7 奈米新品，需求可望逐步回升，預期明年出貨可望倍增。

整體而言，法人認為，華擎第 4 季在主板、伺服器需求推升下，10、11 月營收可望維持高檔，12 月則因假期前夕需求下滑，預期第 4 季營收將下滑 1 成左右，但全年營收仍可突破 130 億元大關，創下歷史新高。

華擎 9 月合併營收 12.78 億元，月減 3.34%、年增 62.99%，第 3 季營收 38.69 億元，季增 35.26%、年增 59.26%，創下歷史單季新高紀錄，累計今年前 9 月合併營收 95.52 億元，年增 28.33%。