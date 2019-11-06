伺服器、智慧裝置需求旺 英業達10月營收創近14個月新高

英業達 (2356-TW) 今 (6) 日公布 10 月合併營收達 481.76 億元，月增 6.56%、年增 4.26%，創近 14 個月新高，法人表示，英業達受惠伺服器、智慧裝置產品需求優於預期，推升 10 月營收表現，累積今年前 10 月營收 4195.51 億元，年增 0.14%。

英業達 10 月筆電出貨 170 萬台，持平上月，英業達表示，原先預期第 4 季出貨量將小幅衰退，但目前有看到客戶因應貿易戰提前拉貨的需求，另外，伺服器、智慧裝置等主要產品線出貨狀況皆優於預期。

受美中貿易戰影響，英業達定調今年是產線調整年，日前也申請台商回台計畫，預計斥資逾 48 億元，回台擴建既有龜山與大溪廠房，以將部分受美中貿易戰影響的筆電、伺服器產品產能移到台灣，英業達表示，目前伺服器、智慧裝置年底前產線就會調整完畢，筆電則因產量大、生產人員等問題，預計第 4 季會先完成一部分，明年第 1 季才會全部調整完成。

英業達日前也公告表示，將斥資 11.78 億元，向中電 (1611-TW) 購置桃園廠房，擴展伺服器產線，筆電也正規劃在既有廠房旁新設產線，位於歐洲的捷克廠區也將承租新廠辦，擴大伺服器生產，以因應全球貿易戰，英業達預計將於下周二 (11 月 12 日) 舉辦法說會，釋出未來展望。