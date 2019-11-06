2015年以來最大A股IPO 中國郵儲銀行定價5.5元

中國郵政儲蓄銀行 (1658-HK) A 股發行定價出爐，預期將超越工業富聯，成為 2015 年以來 A 股最大 IPO (首度公開上市) 案。

總部在北京的郵政儲蓄銀行，擁有中國最多的分行，公司向香港和上海證券交易所提交的文件顯示，郵儲銀行計畫以每股人民幣 5.50 元發行 51.7 億股 A 股，若成功發行，將募集資金約人民幣 280 億元。

郵儲銀行如果 15% 的超額配售權全部行使，募資額將升至人民幣 327 億元，屆時將成為 2010 年農業銀行上市以來 A 股最大 IPO。

郵儲銀行 A 股發行價對應的 2018 年攤薄後本益比為 9.58，高於同業。

郵儲銀行成立於 2007 年，母公司為國有中國郵政集團公司 (China Post Group Corp)，負責中國的郵政業務，並因此在農村建立了龐大的客戶群。

截至 6 月底，郵政儲蓄銀行共有 3.97 萬家分支機構，其中 48% 位於農村縣和村莊。截至 9 月底，銀行帳面儲蓄餘額約為人民幣 9.17 兆元，不良貸款率為 0.83%，遠低於行業整體水平的 1.81%，因為銀行直到 2009 年才開始開展公司貸款業務。

根據公告，郵儲銀行原定於 11 月 7 日的網上和網下申購，將遞延至 11 月 28 日，在 A 股上市之前，郵儲銀行在 2016 年 9 月已經在香港上市。