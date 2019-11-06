借鏡歐洲經驗 英德與丹麥全力推再生能源

採訪、撰文：陳雅莉

台灣的能源轉型大計屢屢受到挑戰，反觀國外，尤其是歐洲國家，在綠能發展上各擅勝場，包括德國、英國與丹麥等，台灣綠能發展是否可借鏡成功國家的技術與策略？

歐洲國家在綠能發展上各擅勝場。2011 年日本福島核災爆發，德國政府便積極發展能源轉型計畫，在 2018 年元旦當日，再生能源發電量首度大於全國用電量，實現 100％綠能供電。其餘如火力、天然氣發電等傳統電廠，當天雖仍有運轉，但皆大幅降載。未來，德國將持續發展再生能源，扮演歐洲綠能革命的火車頭角色。

英國向來也是綠能泱泱大國，致力發展風力、太陽能及波浪能等發電技術。受惠於近年來再生能源發電技術大躍進，英國再生能源裝置量已於 2018 年 7 月至 9 月首度超越化石燃料，為該國綠能產業寫下新扉頁。

丹麥亦是歐盟國家發展綠能的模範生，近年來在全國使用再生能源比率上，經常名列前茅。早已廢核的丹麥政府更提出 2050 年將全面淘汰化石燃料，達成百分百使用再生能源的目標。

德國將斥 540 億歐元 減少溫室氣體

2019 年 9 月 20 日，德國政府通過全新的《氣候變遷法案》（Climate Change Act），預計於 2023 年前，在不舉債情況下，將斥資 540 億歐元，以期在 2030 年前達成溫室氣體相較 1990 年減少 55％的目標。同時，德國政府也承諾到 2050 年將使該國經濟實現「碳中和」（carbon neutral）目標。

全新的《氣候變遷法案》長達 22 頁，除大幅修改既有法規外，也針對交通與建築部門的碳排放收取碳定價（carbon price），並向二氧化碳、溫室氣體的排放源收費，同時也加徵國內航班燃油附加費、貨車過路費。

德國希望透過碳定價來減少民眾在再生能源附加費（EEG levy）的支出。因此，自 2021 年開始，針對「排碳大戶」收取每噸二氧化碳 10 歐元，且年年調漲，直到 2025 年每噸為 35 歐元，碳價最多則到 60 歐元。相反地，再生能源附加費則是逐漸減少，2021 年每 KWh（度）降 0.25 歐元，2023 年再降 0.0625 歐元。

除碳定價外，新法案還包括鼓勵企業和家庭減少碳排放的措施。例如，通過調降增值稅來降低公車和火車票價，鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具。自 2026 年起，新建大樓將禁止使用以石油為燃料的暖氣系統。針對烏賊車，將提高汽車稅，電動車則有更優惠的待遇。德國政府已承諾到 2030 年前將在全國各地裝設 100 萬個電動車充電站，並持續推行購買電動車的補助措施。

在綠能方面，德國政府將取消太陽能補助 52GW 上限。原本根據德國《再生能源法》（Renewable Energy Sources Act），若太陽能累計裝置量達 52GW，屆時就是補貼告終之時。截至 2018 年 10 月底，累計裝置已達 45.3GW。若無變數，應該會在 2020 年達標。

此外，德國也設立離岸風電安裝目標，預計 2030 年裝置量能突破 20GW。也就是說，2020 年至 2030 年內要新增近 13.5GW 離岸風電。先前德國受到電網布建速度等影響，2014 年時曾修改再生能源法案，將離岸風電 2020 年目標從 10GW 下修至 6 到 7.5GW，如今又再一次擴大目標。

然而，德國總理梅克爾承認，原先德國預計要在 2020 年將二氧化碳排放量減至 1990 年的 40％，如今恐怕難償所願。因此，德國礦山、化工與能源工會（IGBCE）主席 Michael Vassiliad is 認為，新法案或許是邁向緩解氣候變遷的另一步，但這一步究竟會帶來什麼樣的成果，值得觀察。

英國再生能源產能首次超越化石燃料

今年 1 月到 5 月，英國清淨能源（clean electricity）發電量首次超越化石燃料，為該國再生能源發展樹立重要里程碑。這樣的進展在過去幾年是無法想像的，而且是自工業革命以來，低碳或無碳發電量首度超過化石燃料，顯見低碳能源已成不變趨勢。

根據英國國家電力供應公司（National Grid）數據顯示，目前清淨能源發電量占比 48％，煤炭及天然氣合計 47％，生質能則占 5％。此外，在過去十年來，燃煤發電占比從 30％驟降至 3％，風力發電更從 1％揚升至 19％。

今年 5 月，英國再度打破紀錄，連續一周完全沒有使用燃煤發電。這是自 1882 年世界第一座燃煤電廠在倫敦啟用以來，英國創下如此長時間未透過化石燃料供電的紀錄。

近年來，英國風力、太陽能、生質能及水力發電等再生能源裝置量快速成長，已從 2013 年 19.5GW 增加到 2018 年 7 月至 9 月的 41.9GW。相較之下，化石燃料發電廠因達到使用年限或不符合經濟效益，裝置量下滑三分之一，2018 年同期的燃煤、石油與天然氣發電廠裝置容量僅剩 41.2GW。

根據倫敦帝國理工學院調查研究指出，現今再生能源建置速度已超越 1990 年代的天然氣發電廠。研究人員史塔費爾（Iain Staffell）博士認為，英國電力系統正逐漸擺脫化石燃料中。

研究也顯示，2018 年 7 月至 9 月間，核能與再生能源等低碳電力發電占比為 57％，其中，英國綠能主將為風力發電，總裝置量高達 20GW，二、三名則是 13GW 的太陽光電與 3.2GW 的生質能。目前，英國僅剩下 6 座燃煤發電廠。

英國政府已承諾要在 2050 年將溫室氣體排放量減至 1990 年的 80％，為達此目標，未來必須更加努力增設再生能源裝置及制定更友善的法規。

丹麥能源轉型 2030 電力全由綠能支撐

過去，丹麥曾高度仰賴石油進口。為達成能源自主，丹麥政府於 1976 年推動第一次能源轉型計畫，但仍以核能與石油生產為主。1979 年，丹麥風機製造商維斯特（Vestas）開始投入商用風力發電機建造，開啟了丹麥離岸風電再生能源轉型之路。

如今，丹麥的人均風力發電，世界第一；全球第一個離岸風場，丹麥人蓋的；丹麥市值第二大企業，是專門開發風電的沃旭（Ørsted）；丹麥風電總裝置量雖只排名全球第 14 名，但英國、美國、德國、荷蘭要到海上興建風力發電基地時，也得向丹麥取經。更難得的是，丹麥目前陸上的風電成本，已比任何一種發電型式都低，儼然成為全球風電的中樞。

風力發電向來是丹麥再生能源的首選。目前，丹麥有近 5 成電力供應，源自風力發電，且供應來源穩定。在以再生能源為主體帶動經濟成長之際，溫室氣體排放量也逐漸下降，預期 2030 年丹麥所有電力將由再生能源提供，屆時風力發電占比將提升到全國發電量的 8 成以上，較政府原先設定 2050 年百分百使用再生能源目標，提前了 20 年，讓丹麥成為全球能源轉型的先鋒。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館

來源：《台灣銀行家》 2019 年 11 月

更多精彩內容請至 《台灣銀行家》