搶救國產車 財部初步同意調降關鍵進口零組件關稅

為提振國產車競爭力，經濟部提出的調降汽車關鍵零組件進口關稅稅式支出報告，財政部長蘇建榮今 (6) 日表示，經濟部的稅式支出報告沒問題，已回覆給經濟部進行法制作業，言下之意財部初步同意調降部分汽車零組件進口關稅。

民進黨立委江永昌今天在財委會質詢時指出，今年 8 月國產車市占率首度低於進口車，對國產車市場是警訊，以關稅來說，一顆進口引擎的關稅稅率高達 17.5%，與一台進口車稅率一樣，認為關稅在這樣的運作下會有盲點。

江永昌認為，租稅除考量財政收入與公平外，也要顧慮經濟發展，應協助扶植國內產業，主張如果能適度調降汽車關鍵零組件關稅，將有助於國產車市場發展，呼籲財政部不該再慢下去。

關務署署長謝鈴媛表示，零組件稅率較低，我國成車與引擎稅率從 2002 年以來都是維持 17.5%，當時維持進口引擎與成車相同稅率，主要是考量引擎是汽車關鍵零組件，希望透過關稅保留國內生產研發空間，但十幾年來我國引擎仍得靠進口，導致外界認為引擎關稅過高。

謝鈴媛說，根據經濟部提出的稅式支出報告，原本規劃調降 23 項零組件稅率，最後拍板確定 9 項關鍵零組件稅率調降，稅率從原本的 5% 到 17.5% 調降成免稅至 10%。

根據經濟部的稅式支出報告評估，9 項關鍵零組件調降關稅後稅損約 13.26 億元，但營業稅與營所稅收入估計約可增加 13.28 億元，扣除稅損後大約還有 0.02 億元稅收，財政部目前對於稅式支出報告沒有意見，已初步同意。