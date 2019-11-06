浩鑫調整策略接單 今年拚虧轉盈

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 近期調整產品組合，選擇高毛利產品代工生產，副總經理石翔麟表示，第 3 季毛利率提升逾 7 個百分點，顯示策略成效浮現，法人表示，在營運策略調整下，預期浩鑫第 4 季營運將持平第 3 季，全年力拚轉虧為盈。

石翔麟表示，消費筆電代工將持續以接單高毛利產品為策略，以提升整體水準，並擴大準系統產品接單，目前準系統營收比重已達 55%，消費性筆電代工則為 45%，明年準系統比重將拉升至 6 成以上。

法人表示，浩鑫近期積極改善營運體質、調整策略，以接單高毛利產品為主，並擴大準系統產品比重，降低消費性產品受全球景氣影響，預期在策略效應發酵下，第 4 季將持平第 3 季，而依第 3 季營運水準預估，浩鑫全年有機會轉虧為盈。

除兩大產品線外，石翔麟表示，浩鑫也積極布局人臉辨識、醫療市場，人臉辨識與客戶的新專案依計畫進行中，目前機場外國人入境通關辨識系統，就是採用浩鑫產品；醫療市場方面，董事會昨 (5) 日也決議在新台幣 4.65 億元額度內，將以 2.78 億元取得永肇創投 100% 股權，間接取得暄達 70% 股權，預計交易案年底完成，跨足長照及醫療相關領域。

浩鑫第 3 季合併營收 8.53 億元，季增 3.15%、年減 16.03%，毛利率 24.52%，季增 7.05 個百分點、年增 10.72 個百分點，營益率 4.77%，稅後純益達 3730.1 萬元，每股純益 0.11 元。累計今年前 3 季營收 24.69 億元，年減 27.8%，毛利率 20.59%，年增 7.78 個百分點，營益率 -0.76%，稅後虧損 906.7 萬元，虧損幅度收斂，每股仍虧 0.03 元。