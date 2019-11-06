歡慶鉅亨新聞APP開通股票下單！交易滿額最高獲得2000元禮券！

歡慶鉅亨新聞 APP 開通股票下單，於活動期間內完成下列 2 活動內容並登錄活動，即可享有 2 種好禮獲獎資格。

活動二：於 鉅亨股市 Talk 與鉅亨新聞 APP 登入證券帳戶，下單交易累計滿額達門檻，並完成 表單登錄 ，即可獲得家樂福禮券 (最高 2 千元)。累計滿額門檻與禮券金額如下：

活動日期： 2019/11/6 起至 2019/12/31

獲獎通知：鉅亨將依照下方說明寄送獲獎通知至您的會員 Mail，確認領獎資訊：

領獎回覆期限：領獎回覆期限為收到獲獎通知的七天內 (含假日)，如 1 月 6 日收到獲獎通知，應於 1 月 12 日回覆信件，逾期回覆或因留存聯絡資料錯誤導致無法通知，則視同放棄領獎資格，得獎人不得有異議。

獎項寄送日期：

注意事項：

鉅亨金融科技股份有限公司之員工不得參與本活動。

活動期間任一交易商品違約，則立即取消此帳戶所有商品查詢及兌贈資格。

獎品價值依本公司實際採購金額為準，依中華民國稅法規定，等值獎金金額超過新臺幣 20,000 元者，中獎者須先負擔 10% 中獎稅額；全年等值獎金金額超過新臺幣 1,000 元，將納入年度個人所得計算，並於次年度寄發所得稅扣繳憑單。

關於抽獎方式及限制： (1) 由電腦自符合參加資格的名單中隨機抽出得獎者，得獎者每人限領一次，不得重複領獎； (2) 所有贈品皆不得轉讓，亦不能要求更換獎項或折換現金； (3) 如發現參加者係透過系統漏洞或惡意程式等類此非法手段參與本活動之抽獎，經查證屬實後將取消參賽資格，主辦單位不另行通知。 (4) 本活動獎品發送或領取限於台灣、金門、澎湖、馬祖地區。

關於贈品兌換： (1) 本專案所提供贈品包含序號及電子禮券的方式兌贈，請務必確認所留 E-MAIL 信箱是否正確無誤。 (2) 贈品兌換期限內需兌換完成，逾時將自動取消兌獎資格。

下列情形，主辦單位不負任何法律責任，參與本活動或得獎者亦不得異議： (1) 如因電腦、網路電話線路等其他不可歸責於主辦單位之因素，致參加者之登錄資料遺失、錯誤或其他無效而無法判讀； (2) 使用電子下單交易委託買賣時，如因斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致委託買賣無法傳送或接收而交易失敗。

本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。參加活動即視為同意本活動辦法之所有規定。主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利，並保有對於活動規則之解釋權；如有未盡事宜及修正事項，悉依主辦單位之網站公布內容為主，不另行通知。