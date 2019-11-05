浩鑫將以2.78億元取得暄達醫學70%股權 跨足醫療領域

浩鑫 (2405-TW) 今 (5) 日發布重訊表示，為擴大營運規模、強化經營體質、提升經營績效及股東權益，董事會今決議將以 2.78 億元取得永肇創投 100% 股權，以間接取得暄達 70% 股權，預計交易案年底完成，將業務跨足長照及醫療相關領域。

浩鑫表示，董事會決議將在新台幣 4.65 億元額度內，第一階段將先透過取得永肇創投 100% 股權，間接取得暄達 70% 股權，其餘授權董事長於適當時機辦理，預計將以每股新台幣 278.43 元，取得 100 萬股永肇創投股權，交易總金額為 2.78 億元，雙方將藉此進行異業結盟及強化策略合作，共同攜手將科技服務能力延伸至長照及醫療相關領域。

浩鑫進一步表示，經策略聯盟後，浩鑫可望藉由暄達在醫療器材銷售經驗，將業務深入美國及歐洲等地區醫療市場，並加速拓展雙方全球市場範疇，未來將整合資源，運用科技提升長照及醫療患者服務、減輕醫護人力資源負擔。

浩鑫業務以生產迷你電腦、筆記型電腦研發製造為主，並於美國、德國及日本等地區設立銷售子公司，近年更跨入人臉辨識解決方案、物聯網相關應用方案研發及智慧長照管理系統整合，暄達業務則為交替式壓力氣墊床及負壓傷口治療機等醫療產品研發、製造及銷售，主要客戶遍及歐洲、北美等地區之醫療產業客戶。

浩鑫今也公布第 3 季合併營收 6.44 億元，季減 22.14%、年減 36.62%，毛利率 32.48%，季增 15.02 個百分點、年增 18.69 個百分點，營益率 6.32%，季增 9.4 個百分點、年增 8.56 個百分點，稅後純益達 3730.1 萬元，每股純益 0.11 元。

浩鑫今也公告新任總經理將由鄭瑋勳接任，累計今年前 3 季營收 24.69 億元，年減 27.8%，毛利率 20.59%，年增 7.78 個百分點，營益率 -0.76%，稅後虧損 906.7 萬元，年減 80.9%，每股虧損 0.03 元。