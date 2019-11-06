客戶去化庫存 台翰Q3純益季減1成 EPS 0.27元

塑膠射出大廠台翰 (1336-TW) 公吿第 3 季財報，受客戶持續調節庫存影響，稅後純益 2329 萬元，季減 10.5%，年減 42.58%，每股純益 0.27 元。前 3 季稅後純益 5168 萬元，年減 41.18%，每股純益 0.61 元。

台翰第 3 季合併營收 6.12 億元，季增 4.83%，年減 24%，毛利率 16.26%，季增 2.34 個百分點，年減 0.26 個百分點，營益率 5.67%，季增 2.11 個百分點，年減 1.18 個百分點；稅後純益 2329 萬元，季減 10.5%，年減 42.58%，每股純益 0.27 元。

台翰前 3 季合併營收 17.51 億元，年減 15.63%，毛利率 14.29％，年減 1.01 個百分點，營益率 3.98%，年減 2.29 個百分點；稅後純益 5168 萬元，年減 41.18%，每股純益 0.61 元。

台翰表示，受美中貿易戰影響，客戶持續進行庫存調節，導致營收衰退，但受惠東南亞廠區營收比重由去年同期約 74%、提升至 88％，加上積極強化各生產基地產能彈性調配，帶動第 3 季雙率持續成長，惟受所得稅費用認列 1519 萬元影響，侵蝕獲利表現。

展望本季，台翰指出，目前菲律賓廠仍處於爬坡成長期，持續優化整體產能，但印表機新機種訂單有持續增加趨勢，可望在明年第 2 季後陸續加入量產，有助推進菲律賓廠營運，且目前也正調整中國東莞廠產能規劃，短期雖會影響營收表現，但待產線達經濟規模，加上獲利能力提升下，營運動能可望升溫。