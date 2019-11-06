新光金堂兄弟大買股 經營權前哨戰開打 股價勁揚收復票面價

新光金 (2888-TW) 明 (2020) 年將進行董監事改選，但是新光金董事長吳東進與堂哥新光三越董座吳東興的經營權前哨戰已經開打，受此題材激勵，新光金股價今 (6) 日重返票面價，逆勢強漲超過 2%，最高漲到 10.25 元，午盤成交量已經爆出超過 14 萬張大量。

根據股市資訊觀測站統計，新光金董事長吳東進掌控的吳火獅文教基金會、吳東進基金會、新誠投資等控股公司，光是 9 月就大買新光金持股 850 多張；而堂哥新光三越董座吳東興旗下的新光三越和東興投資，更是一個月內就大買新光金達 2.62 萬張，豪擲金額高達約 2.5 億元，目前新光三越是新光金第 2 大股東。

吳東進與吳東興堂兄弟之間，早在今年新光三越的經營權之爭打過一戰，主要是因為新光金明年要董監改選，吳東進為了鞏固新光金經營權，才在今年想出先搶下第 2 大股東新光三越經營權的險招。

也就是說，從新光金年報來看，吳東進掌控的第一大股東新光醫院，持股 4.28%，若加上新光海洋和個人持股等，總計持股約 6%；吳東進相中新光金第 2 大股東、持股逾 4% 的新光三越，他打的算盤是自己掌控的持股加計新光三越後，就能越過金管會規定的無限徵求委託書 10% 門檻，藉此穩固新光金大位。

不料吳東進搶新光三越失利，如今吳東興反過來加碼新光金，挑戰新光金經營權，經營權之爭題材激勵，新光金股價今日重返票面價，逆勢強漲超過 2%，最高漲到 10.25 元，午盤成交量已經爆出超過 14 萬張大量，有機會挑戰今年 9 月下旬的 15 萬 4797 張今年最高量。