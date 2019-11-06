政府專案帶動 全訊10月營收創高 前10月超越去年

全訊 (5222-TW) 公布 10 月合併營收達 9114.2 萬元，月增 43.9%、年增 106.6%，受惠中科院訂單能見度佳，加上外銷客戶驗收進度加快，創下歷史新高，累計前 10 月營收達 4.42 億元，年增 48%，已超越去年全年水準，預期國防、功率放大器 (PA) 需求將持續推升成長動能。

展望未來，全訊表示，今年以來受惠來自中科院的訂單能見度佳，加上外銷金額同步成長，目前外銷比重約占整體營收的 2 成，隨著客戶驗收進度加快，加上中科院採計畫性出貨，目前對於第 4 季訂單掌握度較為明確，預期第 4 季與全年營收都將再創新高。

全訊進一步表示，在政府國防自主的施政方針下，公司訂單能見度高，來自海外的國防軍事領域訂單也穩定成長，未來規劃將擴大商用市場，計畫於明年設立新廠，用於擴大功率放大器 (PA) 模組組裝產能，目前功率放大器模組除出貨給中科院外，也已打入印度、以色列與俄羅斯等國家的國防體系供應鏈。

全訊為砷化鎵 (GaAs) 整合元件公司 (IDM)，長期專注於高頻微波 (0-40GHZ) 領域，涵蓋從晶圓設計、製造、封裝測試到後段的功率放大器 (PA) 模組組裝，目前約 9 成營收來自國防軍事領域，商用市場，則以應用在無線區域網路與安全監控系統為主，並投入 5G 小型基地台所需毫米波功率放大器產品。