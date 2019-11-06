搶攻音樂串流服務商機 YouTube Music在台上線

搶攻音樂串流服務商機，YouTube 今 (6) 日宣布， YouTube Music 免費音樂串流服務正式在台上線，同時推出訂閱式付費會員 Premium 服務，市場預期 Youtube 因擁有龐大的影音資源、用戶觀看習慣，將快速打入市場。

Youtube 表示，台灣是華語音樂的重鎮，對音樂創作者、表演者來說，YouTube 是推廣內容的重要平台，因此推出 YouTube Music，提供官方專輯、單曲、混音、現場演出、翻唱、演出者電台等分類項目，也推出個人化功能，包含智慧搜尋功能，依據情境量身打造推薦內容，如健身、通勤等，也推出發燒影片播放清單，讓使用者可以隨時掌握時下音樂脈動。

Youtube 指出，透過 YouTube Music、YouTube Music Premium 與 YouTube Premium 在台上線，將為台灣使用者帶來更佳的串流影音體驗，也期望為台灣音樂內容發行商、表演者、創作者打造出更完善、可盡情發揮創意的影音創作環境，為台灣內容產業注入活力，同時協助將華語音樂推廣至全世界。

觀察市場上已推出的音樂串流服務平台，包含 KKBOX、Spotify、APPLE Music、LINE Music，可見各大品牌皆看準串流音樂服務商機，並提供付費加值服務，如今 YouTube 也挾帶龐大的影音資源搶進串流音樂市場，預期將造成品牌重新洗牌。