〈財報〉貿易不確定性衝擊 類別IC廠Microchip Q3財測低預期

微控制器 (MCU) 暨類比 IC 供應商 Microchip (MCHP-US) 週二盤後公布第二財季 (9 月底止) 獲利營收均較去年下滑，盤後重挫 5%。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

銷售淨額：13.378 億美元 (去年同期銷售淨額 14.3 億美元)

毛利：8.275 億美元

毛利率：61.9%

營業收入：1.836 億美元

純益：1.089 億美元

EPS：0.43 美元

基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

毛利：8.327 億美元

毛利率：62.2%

營業收入：4.908 億美元

純益：3.657 億美元

EPS：1.43 美元

值得注意的是，Microchip 非 GAAP 的 EPS 不僅低於去年同期的 1.58 美元表現，且根據 FactSet，也不及分析師平均預期的 1.44 美元。

Microchip 週二宣布，董事會決議配發創紀錄的季度現金股息，普通股每股 36.65 美分，將於 12 月 5 日配發，11 月 21 日為最後過戶日。

第三財季財測

基於 GAAP 的財測關鍵數據

銷售淨額：12.04 億美元至 13.11 億美元

毛利率：60.5% 至 60.9%

營業收入佔比：8.5% 至 12.3%

淨損：2640 萬美元至 4560 萬美元

每股虧損：11-17 美分

Microchip 預估本季庫存天數將介於 131~144 日 (第二季為 131 日)，資本支出預估約 2000 萬至 2500 萬美元，2020 全財年資本支出將介於 9000 萬至 1 億美元。

Microchip 執行長 Steve Sanghi 表示，儘管經濟環境充滿挑戰，Microchip 第二財季表現仍算不錯，終端需求能反映分銷渠道中的銷售活動，而第二財季終端需求較 GAAP 營收高出 860 萬美元，所以通路庫存天數自 32 日下降至 30 日，過去 15 年僅一季通路庫存天數低於此水準。

Sanghi 指出，中美貿易爭端導致經濟環境高度不確定性，「因此本季顧客和通路的預備訂單能見度有限，但雖然第三財季起步的預備訂單遠低於前一季，但 10 月的訂單卻是去年 6 月以來最高紀錄，雖然第三財季銷售淨額估計季減 2% 至 10%，但已有早期跡象顯示，我們已處於正面的拐點。」