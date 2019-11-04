南山人壽外溢保單新契約銷售居冠 再推運動健檢獎勵保額增10%

外溢保單愈來愈夯，據金管會統計，截至今 (2019) 年上半年，南山人壽外溢保單的新契約銷售件數穩坐業界市占第一，南山人壽今 (4) 日趁勝追擊，宣布再推出特定重大傷病定期健康保險，只要運動健檢就獎勵保額增 10%，開賣首 3 日銷售件數 5411 件，相當於為國人增加約新台幣 26.5 億的特定重大傷病保障。

南山人壽去年 11 月推出首張外溢保單，屬健檢型外溢保單，主要是透過健檢結果增加保額的重大傷病保單，承保 7 項重大疾病，當時推出兩個月，即銷售 5104 件，市占率 50%，創下業界第一、新契約保費市占第二；第二張是協助糖尿病友設計的控制血糖而享有最高 10% 保費折扣的弱體保單。

據金管會統計至今年上半年，整體業界外溢保單新契約銷售件數約 13302 件，其中南山外溢商品的新契約銷售件數就達 10585 件，穩坐冠軍。

因此，南山人壽此次再推出新推特定傷病外溢保單，主要是針對 20 歲至 40 歲的民眾，也要重視特定重疾，內容保障 29 項特定重大傷病項目，其中 11 項較容易有後續照護需求的特定重大傷病，提供了 10 年定額分期給付的生活照護保險金。

保戶投保後，透過定期健檢來檢視自身的健康狀態，年度健康檢查是每 2 年檢查一次，檢測尼古丁、膽固醇、血壓及 BMI 值，並以健檢結果提供「重大傷病保障免費提升」的獎勵，免費增加 5% 至 10% 的保障；如果體況達標者可再享有增額給付外，更可透過「BAM 活力洋溢 App」輕鬆做好自主健康管理，開賣首 3 日銷售件數 5411 件，相當於為國人增加約新台幣 26.5 億的特定重大傷病保障。

由於外溢保單的意義就是促進健康，讓保險對社會產生正向的外溢效果，南山人壽這次也跨足創新科技促進健康管理，與 Garmin、法國再保險集團 SCOR Global Life 攜手研發「BAM 活力洋溢 App」，藉助五項指標了解生理年齡的變化，進一步促進使用者採取健康的生活方式，達成健康減齡的目標。