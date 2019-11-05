去年中小企家數、就業人數雙創近年新高 出口額轉正

經濟部今 (5) 日發布《2019 年中小企業白皮書》指出，去年台灣中小企業家數為 146.6 萬家，年增約 2%，就業人數達 896.5 萬人，年增 0.69%，雙創近年最高紀錄，內銷及外銷也呈現穩定增長，其中，出口成長率由負轉正。

根據統計，去年台灣中小企業家數為 146 萬 6209 家，占全體企業 97.64%，較前一年增加 1.99%；中小企業就業人數達 896.5 萬人，占全國就業人數 78.41%，年增 0.69%，皆創下近年來最高紀錄，顯示中小企業不僅穩定成長，更為我國經濟發展及創造就業賦予關鍵動能。

在銷售額方面，去年中小企業高達 12 兆 6245 億元，年增 3.99%。其中，有近 9 成來自內銷，銷售額為 11 兆 1716 億元，年成長 4.24%；出口額為 1 兆 4529 億元，也較前一年增加 2.15%，出口成長率由負轉正。

至於新設中小企業部分，去年成立未滿一年共 10 萬 2189 家，占全體新設企業的 99.84%，年增 6.23%。經濟部指出，顯見我國中小企業去年銷售表現優於以往，且創業數量呈明顯成長態勢。

經濟部表示，因應國內外經濟情勢變化，政府積極推動新措施，包括支持國內中小企業升級轉型、提升競爭力，推動「中小企業加速投資行動方案」；在協助企業創新創業活動上，設立「林口新創園（Startup Terrace）－國際創業聚落」，打造新創未來城。