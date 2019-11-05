瑞昱TWS出貨升溫 10月營收創歷史次高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收 56.86 億元，月減 3.65%，年增 43.44%，創歷史次高，累計前 10 月營收 497.45 億元，年增 31.5%，瑞昱第 4 季受惠 TWS(真無線藍芽耳機)晶片出貨升溫，加上網通標案開始挹注，抵消部分消費性產品的淡季效應。

瑞昱第 4 季電視、PC 等消費性產品需求趨緩，不過網通因中國標案挹注，較上季成長，且 TWS 市場需求也回溫，雙引擎驅動下，淡季不淡，隨著消費性等低毛利產品比重下降，有助產品結構優化，法人估，瑞昱第 4 季毛利率可望回到上季水準，約 44%。

瑞昱近期推出第 3 代 TWS 晶片，並加入 ANC(主動式降噪) 功能，提高產品附加價值，轉往中高階市場發展，且隨著 AirPods Pro 問世，市場可望跟進，有助推升瑞昱 TWS 晶片在市場的接受度，預計明年第 1 季是觀察重點。

瑞昱今年全產品線向上動能強，加上 PC 相關需求回溫，帶動營收成長，累計前 10 月營收 497.45 億元，年增率達 31.5%，法人看好，瑞昱今年營收年增率逾 2 成，持穩 590 億元，並往 600 億元靠攏。