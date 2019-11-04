華研前3季純益年增逾15% 上半年擬配息4.5元 配息率84.7%

華研音樂 (8446-TW) 今 (4) 日公告第 3 季自結財報，稅後純益 1.27 億元，季減 15.56%，年增 22%，每股純益 2.42 元。前 3 季稅後純益 4.08 億元，年增 15.74%，每股純益 7.73 元。董事會並通過上半年盈餘每股擬配息 4.5 元，配息率達 84.7%。

華研音樂第 3 季合併營收 3.89 億元，季增 1.3%，年減 6.04%，毛利率 64.83%，季減 1.32 個百分點，年增 8.33 個百分點，營益率 42.28%，季增 3.78 個百分點，年增 10.02 個百分點；稅後純益 1.27 億元，季減 15.56%，年增 22%，每股純益 2.42 元。

華研音樂前 3 季累計營收 10.99 億元，年減 13.36％，毛利率 65.45%，年增 13.12 個百分點，營益率 40.51%，年增 11.94 個百分點；稅後純益 4.08 億元，年增 15.74%，每股純益 7.73 元。

華研音樂近來歌曲授權收入營收比重持續攀升，加上全年演唱會場次為去年的 2.4 倍，雖然因 S.H.E 未續約，使整體營收規模減少，但授權業務毛利率表現較佳，產品組合有利，帶動獲利表現持續增溫，今年全年可望優於去年，再創新高，有機會賺逾 1 個股本。

另一方面，華研音樂規劃今年起採每半年配息一次，董事會今日也通過，將發放期中盈餘，今年上半年每股擬配息 4.5 元，配息率高達 84.7%，共將發放 2.38 億元現金股利，將於 11 月 25 日除息，並於 12 月 6 日發放股利。