〈遠東銀專訪〉靠社群打造新商模 遠銀明年數位金融大爆發

遠東銀行 (2845-TW) 雖為中小型銀行，卻靠著不同於其他銀行的數位金融轉型，以金融共享概念打造「社群銀行」Bankee，不但創造出高達 90% 的離櫃率，「金融大平台」的目標也逐漸開花結果，遠東銀行數位金融長戴松志接受《鉅亨網》專訪時表示，明年將是遠東銀行數位金融大爆發的一年，預期 Bankee 最快 3 年就可以損益兩平。

遠銀數位轉型三大戰略 目標發展金融大平臺

在 Bank 4.0 的時代，各家銀行都在做數位金融轉型，無論是支付、數位帳戶等都百家爭鳴，但是，遠東銀行的數位金融轉型卻走一條很不一樣的路，戴松志表示，遠銀數位轉型的戰略，分為三大層次，一是優化客戶體驗，二是金融服務流程數位化，第三項則是創造新的商業模式。

以「金融服務流程數位化」策略為例，戴松志說，2016 年時，遠銀離櫃率僅為 83%，但是隨著流程改善，遠銀離櫃率今年已經站穩 9 成以上，也就是，目前遠銀每 100 筆交易中，僅有 10 筆是臨櫃交易，手機已化身「微型銀行」，打破實體分行營業時間限制，數位化成效顯著。

而「創造新的商業模式」，去年 11 月才上路的 Bankee 就是最好的例子，遠銀透過社群概念，以 Bankee 爭取全新的年輕用戶，戴松志說，遠銀在發想 Bankee 之初，就已定調「Bank as a Platform」的商業模式，目標是把 Bankee 發展成一個金融大平臺。

一般的數位帳戶為搶攻小資族、提高市占率，都會祭出高利活儲優惠，但是 Bankee 不是一般數位帳戶，而是透過推薦機制，經營自己的社群圈，還推出分潤獎勵制度，只要整個社群圈刷卡消費或是存款合計金額愈高，就可以得到加碼的高利回饋，戴松志說，這讓顧客更願意經營他的社群圈，也會對此平臺的黏著度越深。

遠東商銀數位行銷長周昕妤表示，遠銀把每個 Bankee 社群圈看成分行數，上路近一年，已有約 3、400 個分行社群圈，有的是奈米小的分行社群圈，也有微型、中型、大型的。

戴松志說，Bankee 當初命名就是希望每個人都是 Banker，因此命名為 Bankee。

戴松志進一步表示，遠銀之所以會發展出「社群銀行」概念的 Bankee，而不是一般的數位帳戶，就是觀察到，越來越多年輕人的生活圍繞著社群打轉，因此看中未來金融服務的場景著力的不是職業別、而是社群別。

戴松志說，「許多人都說要培養客戶的忠誠度，但是在數位時代，客戶忠誠度是行不通的。」

戴松志解釋，所謂社群的概念，不是單純臉書、網紅平台等狹義的社群，他舉遠東集團旗下有 SOGO、遠傳為例，都有很龐大的忠誠客群，這些就是金融服務可以著力的金融場景社群對象，靠 SOGO 好好去培養忠誠度，比銀行去培養還有效，銀行只要培養連結度。因為金融是特許行業，SOGO、遠傳不能對客戶做金融服務，然而若透過遠銀的金融大平台，就可以異業合作，創造金融共享，而這就是培養連結度。

因此，Bankee 這個創新模式，除了有信用卡消費、存款等一般數位帳戶做得到的業務以外，還有異業合作的開放銀行概念。

Bankee 異業合作不斷 且為唯一金融業前進新加坡參展

戴松志表示，隨著 Bankee 的日漸成熟，明年將是遠銀數位金融大爆發的一年，主要是遠銀生長在大戶人家 (遠東集團)，遠傳、ETC、SOGO、遠百等都已在洽談異業合作，此外，在 FinTechSpace(金融科技園區) 目前也已確定與 4 家新創業者合作，除了「好好投資科技」，兩方合推了一項會員制的基金即時交換服務，將於年底上路以外，還將與網路借貸平台的業者合作。

周昕妤進一步表示，遠銀因為是 FinTechSpace 創始會員之一，在 FinTechSpace 看到台灣的 P2P 網路借貸平台非常多元，不只 P2P，遠銀還將與 P2B、P2P2C 兩種不同型態的網路借貸平台合作。

周昕妤表示，也許外界會看到大陸 P2P 業者倒閉潮等很多問題，但那是因為大陸是高度開放的市場，P2P 常常包裝再包裝，例如把房貸再包裝，因此風險就很高，但是台灣的 P2P 業者卻不一樣，一來我們金融市場比較穩定成熟，二來進入 FinTechSpace 也受到主管機關輔導和監管，相對就保守安全很多，且體質健全，是很好的創新商業模式。

戴松志表示，「唯有合作，才能在市場上把餅做大，創造雙贏的局面，以金融共享概念擴大客戶量，這是遠銀真正想建立的生態圈。」他還透露，在 11/11-11/13，新加坡舉行的金融科技嘉年華 2019(Singapore Fintech Festival 2019)，今年只有 Bankee 唯一一家金融業將前往參展，主要就是因為 Bankee 是目前全亞洲首創的「社群銀行」創新商業模式而受矚目。

戴松志表示，相信 Bankee「金融大平台」的目標，在走上國際展後，會更開花結果，預期在成立的 3-5 年時間內，Bankee 就可以損益兩平，將成為遠銀數位金融發展中重要的獲利引擎。