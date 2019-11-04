〈遠東銀專訪〉從辦公室哲學開始 戴松志以斜槓思維發展「務實數位金融」

走進遠東銀行 (2845-TW) 數位金融辦公室，捨棄制式的辦公隔間，以開放極簡、去蕪存菁的格局，只留下更有用、智慧的物件，這樣的理念也體現在遠銀數位金融長戴松志對於數位金融的經營上，他說，遠銀的數位金融發展主軸是「務實的數位金融」，斜槓開放的思維便是成功的要件。

遠銀的數位金融辦公室沒有傳統金融業的辦公屏風、頂櫃，開放式的空間，除了讓視野更開闊，也希望讓同仁溝通更無阻礙，戴松志還開心介紹每個人座位還藏著一個巧思，就是每個人的個人檔案櫃是以沙發造型的滑動式儲物櫃，取代冷冰冰的鐵櫃，除了收納功能，也方便同仁隨時坐下來交流、討論，激盪火花。

戴松志堪稱遠銀數位金融轉型的推手，他本身就是「斜槓人才」，畢業於紐約大學電腦科學碩士，歷任過遠傳電信專案暨流程控管部主管、遠傳電信企業安全部部主管，原本是科技人，卻在 2016 年，遠銀正在進行數位金融轉型之初，一頭栽進金融業，並且打造遠銀數金事業群從零到有，還創造出全亞洲首創的「社群銀行」Bankee 的創新商業模式。

戴松志打破舊思維，但又不是天馬行空地喊口號，遠銀的數位金融發展主軸是「務實的數位金融」，戴松志說，遠銀在做變革時，有一套「Train–retrain–replace」的過程，除藉此翻轉舊思維，也能讓數位金融服務更務實地貼近民眾。

戴松志說，「數位金融的工作和其他事業群不同之處在於，其它事業群著重於個別範疇，但數位金融必須宏觀全行的業務，甚至放眼集團、整個生態圈。」

數位是無限寬廣，商業智慧的養成也非一蹴可及，須持續透過模擬應用場景 (Context) 的訓練，因此，從戴松志對遠銀的辦公室設計哲學，可以看到遠銀在數位變化過程中，也是秉持著展開的思維，唯有不斷交流碰撞，才會激盪出更多未來性的數位趨勢。