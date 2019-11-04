搶攻黑金商機 味全新推貝納頌浸泡式研磨咖啡上市

台灣黑金商機每年高達 750 多億元，且逐年攀升；觀察近年消費趨勢，消費者對於極品黑咖啡的需求持續的成長。味全 (1201-TW) 除了推出罐裝貝納頌黑咖啡搶攻即飲咖啡市場，近日也推出可現沖現泡的浸泡式研磨咖啡，讓消費者可以輕鬆享受一杯香濃的極品黑咖啡。

味全指出，11 月起每個週末，貝納頌浸泡式研磨咖啡在各大量販賣場展開全台巡迴試飲活動

對於貝納頌浸泡式研磨咖啡產品的推出，味全指出，根據消費者使用調查，消費者在濾掛式研磨咖啡時，常常發生「渣進咖啡」的情況，如果研磨咖啡也能像茶包一樣可以直接放進馬克杯裡面浸泡，就像現萃咖啡一樣的咖啡美味與香氣，是不是就不用花大錢買一杯貴桑桑的咖啡了？

味全指出，貝納頌研發團隊結合「極品研磨咖啡」與「獨創孔洞設計專利包材」，開發出浸泡式研磨咖啡，消費者只需要入熱水或冰水，不管何時何地，就可以輕鬆沖泡出一杯香氣四溢的好咖啡。

味全指出，台灣咖啡市場持續擴大中，每人一年飲用杯數屢創新高，達到 125 杯以上，大約是歐美的一半。味全為了滿足消費者對於極品咖啡及現磨現萃的需求，以貝納頌品牌推出浸泡式研磨咖啡，第一波主打「黃金曼巴」、「果香綜合」兩種口味試水溫。

味全指出，其中「黃金曼巴」口味呈現香醇回甘、華麗厚實、細膩順口的風味與口感，完美的表現曼特寧、巴西兩種咖啡豆的特色；「果香綜合」中加入最頂級的耶加雪菲豆，在水果香氣的導引下，口感微甜微酸，餘韻有如身處一陣水果與咖啡的實境，豐富誘人。

貝納頌品牌推出浸泡式極品研磨咖啡除熱沖外，也可使用現下流行的冷萃 (cold Brew) 咖啡萃取法，將研磨咖啡包直接裝瓶放入冰水，放在冰箱中長時間低溫浸泡萃取，約 8 -12 小時。這種低溫萃取出來的咖啡，除了保留香氣，還可以減少雜質、咖啡因的萃出，讓咖啡風味不苦澀、不酸、更順口。