

◆盤勢分析

1. 美國非農就業報告優於市場預期，美中高層級談判取得原則共識的消息，激勵美股四大指數走升，漲幅介於 0.97% 至 2.34%，其中蘋果股價持續創歷史高位，且射頻元件大廠 Qorvo 公布優於預期的營收與財測，帶動科技股漲勢強勁，台積電 ADR 上漲 0.91%。

2. 市場因 APEC 會議取消，產生中美貿易協商的疑慮，台股平盤附近整理，中小型個股零星點火，不過尾盤指數再創波段新高，最終上漲 19.25 點，漲幅 0.17%，收在 11,399.53 點，成交金額為 1338.49 億元。三大法人合計買超 99.12 億元，外資買超 87.87 億元、投信賣超 2.98 億元、自營商買超 14.23 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，較不利於盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11150 點) 附近，壓力為 11500 點附近。

（3）技術指標：KD 向下，9 日 K 值（86）高於 50，短線偏多震盪，需提防拉回。

4. 櫃買指數漲幅 0.62%，收在 145.12 點，相對加權指數強勢。支撐為月線（142.8 點) 附近，壓力為 29 日高點 146.06 點附近，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（67）高於 50，短線偏多震盪。

5. 觀盤重點：指數有望沿五日線走強，但個股呈現兩樣情，時序也即將進入公布第三季財報，此階段個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

6. 進入傳統旺季，國內前瞻計畫工程預算增加；大陸基建工程加碼、政策給力，水泥族群第四季營運績效可望衝年度高峰。相關個股 1101 台泥、1102 亞泥及 1109 信大，在兩岸水泥市場產業環境轉佳下，全年獲利有機會攀上歷史新高。

7. 任天堂公告財報顯示，旗下遊戲機 Switch 系列自推出至 2019 年 9 月底為止已經售出 4,167 萬部，且任天堂預估 2020 年 3 月底前將可望達到銷售量 5,000 萬部水準，加上中國大陸即將於 12 月開賣 Switch，供應鏈舉凡 3227 原相、2379 瑞昱及 2337 旺宏等半導體廠，將可望搭上這波熱銷商機。

8. 晶圓測試板及探針卡廠 6510 中華精測搶攻 2330 台積電商機，是目前技術上唯一符合五奈米 EUV 晶圓測試板細間距需求的供應商，10 月營收 3.54 億元同步拿下歷史第三高及歷年同期新高，年增率拉高至 42.6％。

9. 儘管中美貿易談判露出曙光激勵國際油價上週五 (11/1) 上漲，但近日報告顯示全球經濟前景不明，加上美國及石油輸出國組織（OPEC）相繼擴大石油產量，令市場推測今、明兩年油價上漲空間有限。

