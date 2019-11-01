台股盤後－鴻海領軍多頭 觀望氣氛仍濃 量縮收11399點

無懼美股萬聖節全面收黑，台股今 (1) 日歷經早盤震盪整整理後，在外資大買鴻海拉抬下，加上鴻家軍上陣助攻帶領盤勢重啟漲勢，終場上漲 40.82 點，收 11399.53 點，但成交量僅 1336 億元，反映市場心態轉趨保守，周線上漲 1033 點，下周挑戰站穩 11400 點。

美中貿易初步協議不確定因素，讓美股四大指數在萬聖節全面收黑，台股早盤也陷入橫向整理，權值三雄中改由鴻海一枝獨秀，旗下富智康第 3 季獲利由虧轉盈，在資金簇擁下股價大漲逾 5%，股價收在 84.8 元站上波段新高。

鴻海股價也氣勢如虹，連帶讓鴻家軍小雞們股價跟著沾光受惠，包括訊芯 - KY、GIS-KY、鴻準、京鼎、樺漢與臻鼎 - KY 股價全面收紅，平均漲幅約 2%~3% 之間。

10 月多軍主力台積電在攻上 300 元歷史天價後，股價似有漲多休息態勢，台積電因股價攻高，導致買盤觀望猶豫，早盤股價一度拉回震盪整理，所幸靠尾盤拉抬，股價再度翻紅收在 299 元。

法人指出，儘管美股企業財報表現優於預期，但美中貿易的初步協議是否順利拍板仍是未知數，導致美股漲多拉回，台股雖持續站上波段高點，帶動部分個股股價衝上新高，雖然多頭格局不變，但因資金輪動快速後續仍需靜待美中貿易協商結果。