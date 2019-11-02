〈熱門股〉精元明年出貨蘋果占比下滑 股價周跌逾8%

天風證券分析師郭明錤日前出具報告指出，明年蘋果 MacBook 剪刀腳鍵盤供應商中，精元 (2387-TW) 出貨比重不如預期，儘管精元駁斥並強調為產品獨家供應商，本周股價仍重挫，一度打入跌停，周跌幅逾 8%。

郭明錤表示，蘋果明年第 3 季前將會有新的 MacBook 機型，採用剪刀腳鍵盤，其中緯創 (3231-TW) 為剪刀腳鍵盤主要供應商，茂林 - KY(4935-TW) 為導光板獨家供貨商。

郭明錤預測，精元將是 MacBook 剪刀腳鍵盤最大受惠廠商，原預期明年供貨比重將達 7 成以上，不過最新修正預測，估精元 2020、2021 年 MacBook 與 iPad 鍵盤供貨比重恐低於預期，從 70% 降下修至 35%，此外，在鴻海 (2317-TW) 生產優勢下，明年也恐無法進入 iPad 鍵盤供應鏈。

精元對此澄清，仍是蘋果新品的獨家供應商，且第 3 季量產出貨，訂單能見度至少有 1 個月，本季也將視客戶訂單狀況而定。

精元 9 月營收 14.26 億元，月增 35.42%，年增 40.61%；累積前 9 月營收 91.18 億元，年增 20.18%；第 3 季營收 35.15 億元，季增 11%、年增 28.3%。