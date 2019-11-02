〈熱門股〉亞德客-KY明年展望佳外資喊買 股價創半年新高

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 第 3 季財報表現雖不如預期，但明年展望佳，外資紛紛喊買並上調目標價，最高上看 500 元，激勵本周股價走勢強勁，周五 (1 日) 終場收在 444 元，創近半年來新高，股價周漲 6.6%，周 K 翻紅。

亞德客第 3 季營運受到美中貿易戰影響，部分客戶採觀望態度，使需求回溫狀況較預期來得慢，加上受到匯損壓力影響，導致第 3 季營運表現不如第 2 季與去年同期。

不過，近來已可見客戶需求回溫，亞德客指出，雖然第 4 季為傳統淡季，但需求已從 9 月下旬起回溫，且 10 月以來，日出貨金額平均約在人民幣 1200-1300 萬元水準，維持 8、9 月出貨與需求動能。

外資認為，從中國需求來看，訂單疲弱情況應已落底，且近期也可見需求逐步回溫，而亞德客中國營收占比高達 9 成，在中國自動化市場景氣可望較其他市場提早落底反彈下，營運將優先受惠，紛紛喊買並上調目標價。

亞德客第 3 季稅後純益 4.38 億元，季減 43.33%，年減 10.25%，每股純益 2.32 元，為近 11 季低點；前 3 季稅後純益 18.97 億元，年減 12.14%，每股純益 10.04 元。