〈熱門股〉環宇可望受惠華為PA轉單 周漲18%創16個月新高

砷化鎵廠環宇 - KY(4991-TW) 近期傳出可望受惠華為 PA 轉單三安，未來將藉由三安拿下部分華為訂單，消息激勵環宇 - KY 本周股價大漲 18.7%，創近 16 個月新高，預期在資料中心、5G 基地台建置需求帶動，第 4 季營收將成長 5-10%。

華為近期調整 PA 策略，市場傳，華為將擴大與中國 LED 龍頭三安合作，由三安生產砷化鎵 (GaAs)、氮化鎵 (GaN) 等產品，應用在通訊產品，據了解，華為預計將中低階 4G PA 委託三安生產，而非技術含量較高的 5G PA。

環宇表示，上半年受貿易戰、部分產品遞延交貨，預期下半年需求將逐步回溫，回到過往水準，未來成長動能將由 KDG(自有品牌)、氮化鎵帶動，展望第 4 季，雖然仍需關注貿易戰後續，預期資料中心、5G 基地台建置需求帶動，KGD 將成為主要成長動能。

另一方面，環宇表示，RF 射頻產品也因為如氮化鎵 (GaN) 等毛利高的產品比重增加，在單價、出貨量成長帶動下，預期第 4 季個別產品營收將成長 5-10%，而先前與晶成半導體的合作案，目前仍照計畫進行中，將著重氮化鎵 (GaN)、VCSEL 產品發展，預期客戶提供訂單需求後，明年下半年就會有明顯貢獻。