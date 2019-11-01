〈理財〉美食外送員保險攻略 每日不到5元可買200萬元保障

日前多起美食平台外送員發生交通意外的新聞佔據版面，外送員的安全問題也被吵得沸沸揚揚。在高報酬的引誘下，美食平台外送員的工作吸引許多年輕人，但網路投保平台保樂美建議，任何工作都應該要先顧好自己的人身安全，美食平台外送員可以考慮先自己投保意外險，且每日不到 5 元可買 200 萬元保障。

美食平台外送員在保樂美網路投保平台上可以在職業欄位點選交通運輸業 (05) 的陸運 (0501)，從事職業性質則點選送外賣機車駕駛 (F142)，經實際試算投保額度 50 萬元搭配附加條款 150 萬元，年繳保費僅需 1500 元，花小錢為自己添購大保障。

保樂美網路投保平台表示，「宏泰人壽 e 齊安心專案」的意外傷害保障就涵蓋陸、海、空，囊括風、火、水、地、雷，足以提供全方位的防護保障，符合美食平台外送員四處奔走的工作狀態。

此外，美食平台外送員因為工作關係經常出入不同大樓的電梯，投保前也要注意附加條款的特定事故理賠，是否包含電梯意外傷害事故。若因意外傷害事故致成第 1 級至第 6 級失能，每月按保險金額的 1.5% 乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100 個月。

美食平台外送員工作期間，萬一不幸遭熱騰騰食物燙傷，蒙受「重大燒燙傷」享有保險金額 0.5 倍的保障；因意外傷害事故致成第 1 級至第 6 級失能，每月按保險金額的 1.5% 乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100 個月。

保樂美網路投保平台表示，意外險平均每日不到 5 元，一年保費僅需 1500 元，就可擁有最高 200 萬的保障，內容項目包含主約「意外身故 / 失能保障最高 50 萬，生活補助保障最高 75 萬，重大燒燙傷保障 25 萬」；附約「交通 / 特定意外身故保障最高 150 萬，交通 / 特定意外失能保障最高 150 萬」，建議美食平台外送員要好好照顧自己的安全保障。