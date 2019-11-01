〈5G論壇〉政府擬放寬三共 中華電：共頻全球少有案例恐難實行

下個月即將競標 5G 頻譜，政府擬放寬共頻、共網、共建 (三共)，中華電 (2412-TW) 行動通信分公司總經理陳明仕今 (1) 日表示，共頻難以執行，因為背後有複雜的技術，管理層面難控制，全球也少有類似案例。

據 NCC 規劃，為讓未得標的頻譜業者，能與其他業者共頻、共網，擬放寬三共原則，其中主頻段 3.5GHz 共頻上限為 100MHz、28GHz 頻段共頻上限為 800MHz，多餘頻譜則彈性開放業者轉讓、轉售等。

陳明仕對此表示，偏鄉地區已開始實施共網、共建，但最難的是共頻，就技術層面來看，5G 是疊加在 4G 上，設備的廠牌需相容，與其他業者討論分配建置也需長時間討論，雖然政府積極推動三共，但技術複雜、牽涉太多議題，且全球幾乎沒有國家實施共頻。

陳明仕指出，最快明年年中 5G 可望開台，但照目前首波 5G 頻譜來看，3.5GHz 頻段釋出 270MHz 頻寬，1 家電信商至少需要 60-100MHz 頻寬，5G 效益才夠顯著，台灣共有 5 家電信商，最少要 300MHz 頻寬才能滿足各家需求。

未來布局方面，陳明仕表示，開台後的商用服務，會先以科技發展、人口密集的區域為主，後續再逐步擴展。