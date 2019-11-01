〈瑞昱法說會〉Q3、前3季純益雙創高 前3季已賺逾一股本 EPS 10.12元

IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 今 (1) 日舉辦法說會，並公布財報，第 3 季稅後純益 19.22 億元，季增 4.2%，年增 11.7%，每股稅後純益 3.78 元，前 3 季稅後純益 51.46 億元，年增 58.1%，每股稅後純益 10.12 元，獲利表現亮眼，第 3 季及前 3 季稅後純益、每股純益皆創歷史新高，前 3 季更已賺逾一個股本，表現相當亮眼。

瑞昱第 3 季合併營收 160.43 億元，季增 5.7%，年增 32.7%，毛利率 42.9%，季減 1.4 個百分比，年減 4.1 個百分比，營益率 10.4%，季減 0.6 個百分比，年減 0.2 個百分比，稅後純益 19.22 億元，季增 4.2%，年增 11.7%，每股稅後純益 3.78 元。

瑞昱前 3 季 440.59 億元，年增 30.11%，毛利率 43.7%，年減 0.88 個百分比，營益率 10.3%，年增 1.87 個百分比，稅後純益 51.46 億元，年增 58.1%，每股稅後純益 10.12 元，賺超過一個股本。

瑞昱第 3 季全產品線成長，帶動營收創高，其中三類產品表現最好，包括電視、乙太網路、音頻晶片，電視因週期性旺季帶動，乙太網路受惠 IP Cam 及 PC 動能轉強，出貨增溫，音頻晶片在 PC、非 PC 產品表現同樣亮眼，至於毛利率，由於低毛利消費性產品出貨比重增加，影響毛利率較上季滑落。