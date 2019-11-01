北市開第一槍訂自治條例 外送員強制納保、颱風天停止外送

台北市政府開出第一槍，「外送平台業者管理自治條例」草案今 (1) 日出爐，內容包含強制業者為外送員納保，並要求業者在簽定契約後 24 小時內完成，颱風天應停止外送等共計 15 條文，若違反規定可依法開罰最高 10 萬元，草案預計 11 月底送市議會審議。

日前接連發生食物外送員車禍身亡，引發輿論關注，北市勞動局長賴香伶表示，雙北外送員共有 3.5 萬人，有義務予以保護，但討論過程中發現外送員作業環境無法適用職安法，因此要靠自治條例來彌補「食物外送作業安全指引」的不足，草案預計 11 月底送市議會審議。

副市長蔡炳坤表示，北市率先訂定自治條例，無論業者和外送員是承攬或僱傭關係皆適用。草案強制外送平台業者為外送員投保意外險，內容包含因意外傷害致失能或死亡之保險不得低於 200 萬元，意外傷害之醫療險，實支實付者不得低於 3 萬元，或日額支付者，不得低於每日 1000 元，讓外送員外送安全獲得保障。

賴香伶表示，該自治條例共條列 15 條文，罰責部分依地方制度法的規定為 10 萬元以下，至於強制納保部分要求業者與外送員簽定契約後 24 小時內完成，現今運用科技、智慧型管理，且簽約的平台相對發達，一定可以做到。

針對外送員颱風天是否應提供服務，勞動局表示，颱風天應停止上班，所以平台業者有責任評估外送的風險，若外送員在颱風天外送且死亡，依自治條例可開罰 3 至 9 萬元。