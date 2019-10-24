希華下半年毛利率可望回升 5G應用布局明年見成果

頻率元件廠希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW) 都積極布局 5G 應用，希華晶體認為，布局成果將在明年顯現，並預期，今年下半年毛利率可望優於上半年。

希華上半年毛利率 20.23%，低於去年全年 21.44% ，不過，今年以來毛利率逐步向上，第 1 季毛利率 19.25%，第 2 季攀升到 21.2%，預估第 3 季還將持續走高。

對照晶技毛利率走看，9 月已達 25%，創 13 個月來新高，年增 3.3 個百分點，今年第 3 季毛利率 24.77% ，衝 10 季以來新高。

希華今天出席法說會，總經理曾榮孟指出，日系頻率元件供應鏈商退出低階市場，有利台廠布局，希華今年上半年產品價格回穩，使第 2 季毛利率較第 1 季回升，上半年毛利率較去年同期回溫，估下半年可望優於上半年。

曾榮孟指出，希華積極布局 5G 應用，透過與轉投資的 Rakon 公司合作，開發基地台網路相關頻率元件，預計明年 5G 網路將開始建設，布局成果將逐步顯現，同時，希華也針對手機通訊，開發 TCXO 和高階溫度感應石英晶體 (TSX) 等新產品。

希華開發生產的 TSX 產品，也已取得聯發科 (2454-TW) 的認證。

希華 9 月營收 2.05 億元，月減 2%，年減 24.15%，2019 年第 3 季營收 6.23 億元，季增 12.47%，為 4 個季度以來營收新高，累計前 9 月營收 17.29 億元，年減 16.75%。