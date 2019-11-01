2019全球百大科技研發獎出爐 我國科專勇奪五大獎

有科技產業奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎」(R&D 100 Awards) 2019 年獲獎名單出爐，經濟部技術處支持的科技專案大豐收，共有工研院、資策會、金屬中心、紡織所等 4 個單位，勇奪 5 項大獎。

經濟部指出，今年獲獎 5 項科專技術分別為「RAIBA 可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」、「智慧農業數位分身」、「DIFA 高間距噴氣織機」及「協同搬運模組」，與麻省理工學院 (MIT) 林肯實驗室、美國太空總署 (NASA) 等知名機構並列殊榮。

經濟部次長林全能表示，感謝研發法人以科技專案，將創新科技驅動產業永續發展，提升國家競爭力。2018 年法人科專促成廠商投資金額 577 億元，平均每投入 1 元經費，就創造 4.39 元的效益，歷年至今科專已累積近 3 萬筆專利暨可移轉技術資料，補足企業的技術研發需求，成效亮眼。

工研院全球首創「RAIBA 可動態重組與自我調節之電池陣列系統」，透過人工智慧控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，解決未來電動車數量大增，隨之衍生的汰役電池問題，創造資源永續再利用與再生能源商機。

另外，工研院「仿生多突狀磁珠製備技術」，經台大醫院同步測試證實，這項技術可有效活化免疫 T 細胞，為「精準醫療」帶來新商機，預計 2020 年推出臨床用 GMP 等級的產品，成為癌症治療要角。

資策會「智慧農業數位分身」技術，讓農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術裡，AI 也會動態學習農民的經驗、知識，進而達到協同運作、決策優化的效果。

紡織綜合所獲獎技術為全球首台之非等高「DIFA 高間距噴氣織機」，突破目前市場等高間距機型的限制，能織造出高間距、高密度 3D 立體結構織物，用途廣泛，例如救難船、千斤頂及緩衝材等，有助國內業者進軍高附加價值之產業用紡織品市場。

金屬中心的「協同搬運模組」，仿效螞蟻搬運邏輯，不僅結合動力輪模組、平台以及智慧化模擬指揮系統之完整解決方案。同時擁有無線智慧、彈性運用、靈活移動三大特點，可即時同步操控數台自動導向車來執行搬運任務，實現了未來智慧化的搬運模式。