〈展旺法說〉訂單能見度達明年上半年 營收估優於今年 美市占率拚逾1成

展旺生技 (4167-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望後市，總經理陳勇發表示，受惠市場環境變動及產品組合調整，訂單能見度已看至明年上半年，法人表示，明年營收有望優於今年，至於美國市占率估可達雙位數。

展旺為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑 (Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑 (Ertapenem)。

據市調機構調查，美國厄他培南劑市場規模達 3.69 億美元，產品法規及技術門檻高，陳勇發表示，目前除展旺外，僅 2 家供應商，競爭相對穩定，厄他培南針劑今年 3 月取得美國藥證後，營運開始好轉，並陸續向歐洲國家申請藥證。

美洛培南部分，陳勇發表示，全球商機達 15 億美元，且市場尚未飽和，加上有大藥廠退出，造成需求大於供給，訂單因此增加，能見度看至明年上半年。

展望後市，法人表示，展望的厄他培南針劑競爭態勢有利，且美國客戶拉貨動能持續至明年；美洛培南則有大廠退出，市占率有機會提升，訂單能見度高、產能滿載，估明年整體營收將優於今年，力拚美國市占率衝上雙位數。

產能方面，陳勇發表示，因產能滿載已啟動擴產，其中厄他培南產線設備已就緒，並與 TFDA 討論查廠程序；美洛培南則預計明年下半年會有新產線開出，今、明兩年資本支出估約 1 億元。