〈蘋果財報優〉瞄準健康穿戴市場 台廠也搭熱潮 IC設計廠尤其有看頭

蘋果執行長庫克宣布財報後表示，健康功能的產品將是公司的未來，事實上，除蘋果積極爭取，非蘋陣營更早已瞄準健康市場，推出相關產品，如手環、手錶、追蹤器等，市場競爭一觸即發，其中台 IC 設計廠更大搶商機，包括原相 (3227-TW)、鈺太 (6679-TW)、盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW) 等，營運後市有看頭。

從第 4 代 Apple Watch 就能發現，庫克對於健康事業布局野心，該產品導入「ECG 心電圖」功能，可偵測潛在心臟問題外，當使用者跌倒時，還能呼叫救護車、家人等，甚至與保險公司合作，推出健身獎勵的 APP。

第 4 代 Apple Watch 導入健康系統，年齡層也跟著擴大，許多消費者會送給長輩使用，遠端監控對方健康。

不過，市面上非蘋手機廠，早已領先蘋果推出健康手環、手錶等產品，競爭態勢一觸即發，現有就有三星的 Galaxy Watch Active、小米手環、GARMIN 的 Venu 系列智慧運動腕錶、SONY 智慧型活動追蹤器應用程式，健康商裝置商機百花齊放。

細究穿戴裝置，其中健康量測晶片不可或缺，利用晶片運算處理，偵測人體動態，台多家 IC 設計廠，包括感測晶片廠原相、MEMS 麥克風廠鈺太、MCU(微控制器) 廠盛群及松翰等，都積極佈局，原相以 PPG 心率感測晶片打進 LG、Under Armour 等智慧穿戴廠，近期也以動態感測晶片打進任天堂最新的運動體感平台，搭健身熱潮。

鈺太則以數位式麥克風打入高階 TWS(真無線藍芽耳機)，另外健康照護方面，也以類比式麥克風作為助聽器的供應商，目前 1 個月出貨量水準為百萬顆。

松翰、盛群在健康量測的 MCU 上，同樣多有布局，包括血壓計、血糖機、體脂器等，市場更擴及中國、美國、歐洲，近期也將 MCU 延伸至智能音箱、TWS 。