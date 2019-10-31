根留台灣企業再添3生力軍 安得烈等將投資28億元擴廠

投資台灣事務所今 (31) 日再通過 3 家根留台灣企業投資 28 億元，包括掛鎖龍頭安得烈公司、警示燈產業執世界牛耳的巨輪興業以及達輝光電，另外，中小企業加速投資也再添 4 家，帶來近 13 億元的投資。經濟部強調，將持續推動政策，協助企業轉型升級。

經濟部指出，今日通過根留台灣 3 家企業投資 28 億元，截至目前，已有 16 家企業響應，累計投資超過 272 億元。其中，巨輪將投入 18 億元在新北土城興建生產與研發基地，軟硬設備皆將採購自國內廠商，藉由提升產能及導入智能生產系統，來滿足全球客戶多樣的產品需求。

另外，安得烈將投入 6 億元在屏東內埔工業區建置智慧化工廠，導入智慧機械改善製程擴大產能，同時開發高技術鎖具強化產品位階與價值，未來將拓展與國際大廠合作，提升自有品牌全球佔有率；達輝光電則將擴建新竹科學園區竹南基地，改造現有設備提升產能，同時切入高附加價值產品，與顯示器產業共創雙贏。

中小企業加速投資的部分，經濟部表示，金盛元興業、銳泰精密工具、昱鋐實業及英鈿工業 4 家將投資近 13 億元。截至目前，已有 46 家中小企業響應，總投資金額超過 265 億元，可帶來 2160 個本國就業機會。

投資台灣事務所今日審查投資台灣三大方案，包括台商回台、根留台灣及中小企業，合計通過 9 件投資案，迎來逾 53 億元投資。經濟部強調，政府將持續推動多項政策，引領更多企業轉型升級共同開拓國際市場。