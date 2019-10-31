遠雄揮軍台南推豪華別墅 主打低門檻精緻住宅熱銷5成

豐富的人文素養、便利生活機能與美食，搭配合宜房價一直是台南給人的第一印象，近年來重劃區建設議題不斷，吸引包括遠雄、興富發等指標型建商跨區推案，其中「中西區」擁有的居中地理優勢、成為遠雄看好的主因，在豪華別墅住宅聚落推出低門檻精品宅「遠雄頂美」，剛公開即熱銷 5 成。

台南市中西區從明鄭時期就已發展成為政經中心，湖美、頂美社區一帶更是台南公園豪墅聚落，大樓住宅同樣規劃 50 至 70 坪以上的換屋型產品，多年來一直是成功人士購屋的手選區段之一。尤其在中西區的「中國城暨運河星鑽地區區段徵收案」、「商 20 市地重劃」以及「和緯路拓寬工程」等建設帶動下，更為帶來舊城區發展的新亮點。

遠雄建設在 2018 年 10 月、購入台南市中西區中華西路二段、中華西路二段 851 巷口，鄰近湖美別墅區與和緯路五段約 842.38 坪的住四土地，導入建蔽率僅 38% 的規劃，「遠雄頂美」打造地上 22 層樓、並跳脫出區段產品屬性，規劃 26 至 46 坪首購、首換住宅的 2 至 4 房，使產品具有總價方面優勢；加上同區段的重大建設議題，該案因此成功吸引準購屋人目光。

再者，「遠雄頂美」每戶住宅導入挑高 3 米 4、戶戶邊間，創造室內無壓樑的大空間感格局，加上鄰近別墅區的景觀優勢，高樓層往西看台江國家公園、安平出海口、傍晚夕陽，往東則享有台南市區景色。住宅單層 4 至 6 戶，單戶為 27 坪 2 房、37 至 39 坪的大 2+1 房、40 坪 3 房、47 坪 3+1 房等產品。