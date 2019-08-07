六角上半年賺贏去年全年 EPS 4.53元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年8月7號17點47分

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1.02 億元，年增 123.86%，每股純益 2.65 元，累計上半年稅後純益 1.73 億元，每股純益 4.53 元，賺贏去年的 4.46 元，展望後市，六角樂觀看待，第三季手搖飲旺季來臨，業績續衝高可期。

六角說明，去年完成餐食品牌汰弱留強後，「Chatime 日出茶太」前幾大代理商搭上外送平台商機，推升同店銷售成長，隨著珍珠奶茶在全球各地熱潮持續，全球展店家數成長，帶動原物料銷貨收入、加盟和權利金收入的增長。

六角進一步指出，第二季成長動能最強勁的市場是日本、印尼和菲律賓，歐洲則以英國最熱。

其中，日本除同店銷售成長強勁，並以單月約兩家店的展店速度拓點，成為日本展店最快的手搖茶飲品牌，預計至年底將達 35 家據點。

在東南亞方面，菲律賓第二季達成百店里程碑後，印尼則預計下半年達到 300 家店。

另一方面，在中國市場，六角轉投資中國杭州瑞里旗下「黑瀧堂」和「果麥」茶飲品牌，將瞄準中國西南與東北地區強化布局，在近 1500 間店規模下，可望挑戰全年展店維持 20% 成長。