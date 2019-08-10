卡夫亨氏沒有最糟 只有更糟！股東只能苦等CEO新招

美國食品業巨頭卡夫亨氏 (Kraft Heinz) (KHC-US) 的股東可能很痛苦，因為事情還會再變得更糟。

古根漢分析師 Laurent Grandet 週五調降卡夫亨氏股票評級，自「中立」降為「賣出」，目標價自 29 美元調降為 25 美元，較目前低迷的股價還要下跌 11%。今年迄今卡夫股價已經下跌 34%，過去一年來跌幅超過 50%。

Grandet 報告指出，「卡夫亨氏新任執行長 Miguel Patricio 週四首次公開評論，誠實評估他接手的業務必須好好修正一番。最新的負面消息是，這個狀況恐怕要到明年才有可能開始改善，因為 Patricio 的計畫最早要到 2020 年初期才有可能實施。」

「投資不足的情形讓其品牌處於飢餓，在卡夫亨氏實現交易協同效應並削減超額成本以來，公司合併初期就看到了大部分的利潤擴張。」

接著 2 月，這家新合併的公司減值資產、調降股利並揭露了 SEC 調查結果，令股價下跌了 25%。

古根漢報告指出，還有更多壞消息，在財報的法說會上，Patricio 預計今年年底向董事會提交其新計畫，「這表示，在不增加投資的情況下，卡夫亨氏的事業會持續低迷疲弱，且該公司恐怕失去更多市場份額，尤其是私人品牌滲透率特別高的關鍵類別。」

卡夫亨氏週五下跌 6.09% 至 26.50 美元。

Grandet 表示，Patricio 的計畫應該可以解決文化問題，並出售資產以削減債務，進一步調降股息，並增加品牌投資。當前投資者也只能巴望著這個能扭轉乾坤的計畫快點披露並實現。