【群益投顧】量增衝11400失利，中小型遭逢賣壓

一、盤勢分析

Fed 今年第 3 次降息 1 碼，加上蘋果財報優於預期，盤後上漲逾 2%，今天早盤在台積電、大立光，搭配法說行情展開的聯發科和日月光控股助攻下，大盤又再度改寫波段新高 11428.42 點。近期外資青睞的台積電、聯發科等半導體權值股，分別成功觸及 300 元、400 元整數關卡。不過，盤中反映預期利多已發生，櫃買指數下跌 0.57%，中小型股遭逢調節賣壓，加權指數因有電子、金融權值股撐盤，以致於表現不差，但技術面呈現下跌量增，短線不排除回檔清洗浮額。

二、盤勢預估

法說會題材利多集中在蘋概股與半導體產業，所以例如今天的聯發科 (2454)、日月光投控(3711)、台郡(6269) 等股價有較好的表現；雖然多數電子漲多後，面臨到獲利回吐賣壓，大盤呈現下跌量增，但近期新台幣強勢升值可見資金持續流入，加上權值股多數偏強，多頭趨勢慣性不致被破壞，指數預估在高檔進行整理，逢震盪或拉回仍可選股作多。

PCB 族群昨天開法說的台郡 (6269)，受惠 MPI、LCP 等新材料天線出貨可望倍增，對於明年看法相當樂觀，股價漲 4.29%，外資不斷買超的金像電(2368) 也上漲逾 2%。法人點名有機會納入 MSCI 指數的緯穎 (6669)、矽力 - KY(6415) 兩檔高價股，緩步上攻的中多格局持續。

台積電概念股持續有個股輪動，信紘科 (6667) 獲得台積電 Golden 認證，受惠廠務工程訂單挹注，9 月單月 EPS 達 0.56 元，上演噴出行情，濕製程設備弘塑 (3131) 盤中差一步就到 200 元。法說報喜的日月光投控 (3711) 布局先進封裝領域效益顯現，股價漲 2.45%。聯發科 (2454) 多家外資看好 5G 晶片毛利率，目標價最高喊到 530 元，順利站穩 400 元整數關卡。

光學族群股王大立光 (3008) 先回檔再漲，大漲 3.49%，盤中一度重回 4500 元。光學二線股也有個股表現，亞泰 (4974) 受惠緬甸廠效益顯現，第三季獲利亮眼，早盤強勢鎖住漲停，創兩年以來新高。中揚光 (6668) 也上漲逾 3.06%，8、9 月業績回溫，股價築底已久，可以留意。

三、強勢股

電子：

聯發科 (2454)、亞泰 (4974)、新盛力 (4931)、信紘科 (6667)、勝麗 (6238)。

非電子：

潤泰材 (8463)、南仁湖 (5905)、大江 (8436)、彰銀 (2801)、國產 (2504)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據