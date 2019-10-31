【運達投顧】主流轉換回檔非轉空

◆盤勢分析

股票市場看的不是一天兩天，訊號發生後也不會一天兩天就結束，就如同我們周三跟大家說的，櫃買市場出現了空頭吞噬，代表短線的高點壓力就在那個地方，既然高檔有壓操作上風險必須高於利潤的考量，如果你有聽我的，基本上今天的回檔你不會害怕，甚至不會去追昨天反彈的股票又住進套房當中。美國聯準會決議降息一碼，全世界將迎來資金熱潮，美國股市大漲創高，後續的表現不會太差，只是短線上大家期待的利多出來後，會有些回檔也很正常，但是，亞洲股市的資金恐怕會被美國股市給吸引，因此，韓國股市開高走低，陸股也是破線後反彈無力，全球股市的資金將會大挪移，是風險也是機會，就看您懂不懂得把握了！

台股有台積電的撐盤加上金融指數的加持下，今天創下今年的新高紀錄，但是，指數的漲跌已經不是重點，而是整體的結構上是否出現改變，大盤小跌 22 點，上市櫃上漲家數僅有 700 家，下跌家數高達 1100 家，今天的結構上很明顯的偏向弱勢，加上金流圖顯示，多方的資金量能僅有 15% 空方量能高達了 30%，很多個股來到高檔，主力大戶們調節的狀況非常明顯，短線上櫃買市場的壓力未解之前，現金比重還是要拉高，已經漲到天上的標的如果去追價，回檔的速度也會很快，操作上要有耐心等待時機。

新的主流會集中在被低估的族群身上，漲時重勢跌時重質，資產類股再度回到資金的懷抱，請注意不是每一檔有土地的個股都叫資產股，土地也要在對的位置上才有價值，例如國產 (2504) 大漲時，大家不敢追價紛紛跑去買了台火 (9902) 泰豐 (2102) 等個股，到今天為止也只有國產還在持續走高，台火與泰豐都已經從高檔回跌超過 10% 左右，要買就買正品不要買仿冒的標的，南港土地不會因為國產被分盤交易就少了一坪兩坪，也不會因為股價上漲其他冒牌的標的就會有南港的土地，買股票不是買菜，要買到被遺忘的寶石，才能夠顯現它應有的價值，國產 (2504) 即將在明天結束分盤交易，後續將會顯示它應有的價值。

行情的漲跌都是一時的，重要的還是節奏，買起漲不追漲不是口號，而是要在股票市場賺錢的不變法則，要做到買起漲必須要有量價配合的概念，那些標的有錢在買，放到口袋名單裡面，等待時機再作出手，出手之後安排退場機制，操作的心態與紀律維護好，行情再度成熟時，才有獲利的果實可以收割！

※本文作者：運達投顧 洪任浚分析師 。

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。