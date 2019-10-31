

◆盤勢分析

1. 受 FED 降息激勵，S&P500 再創新高，收盤四大指數漲跌幅介於 - 0.06%~0.43%；其中，因季報表現佳，與下季展望樂觀，APPLE 盤後上漲超過 2%。

2. 周三台股平盤震盪，中小型個股率先反彈，尾盤指數再次創下波段新高，最終上漲 46.41 點，漲幅 0.41%，收在 11,380.28 點，成交金額為 1235.89 億元。三大法人合計買超 63.05 億元，外資買超 72.12 億元、投信買超 1.21 億元、自營商賣超 10.28 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，恐影響盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11129 點) 附近，壓力為 11500 點附近。

（3）技術指標：KD 向上，9 日 K 值（91）高於 50，短線偏多，仍需提防拉回。

4. 櫃買指數漲幅 0.47%，收在 145.06 點，相對加權指數強勢。支撐為月線（142.4 點) 附近，壓力為 29 日高點 146 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（78）高於 50，短線偏多震盪。

5. 觀盤重點：指數有望沿五日線走強，但個股呈現兩樣情，時序也即將進入公布第三季財報，此階段個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用等。

6. 半導體：繼 2330 台積電創高後，IC 設計指標股 2454 聯發科跟上創高節奏，IC 設計領航股包括 3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6643 M31、8081 致新、3443 創意、5299 杰力、6138 茂達，IC 封測 2449 京元電、6510 精測、6451 訊芯 - KY、6683 雍智科技等營運有機會持續添動能。

7. 設備廠：台系設備廠，如 3413 京鼎屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商 3680 家登、設備商 6667 信紘科、6196 帆宣與 2464 盟立、3131 弘塑等，營運都將同步受惠先前 2330 台積電釋出上調資本支出的商機。

8. 生技：資金輪動至生技族群尋求機會，相關個股如 4119 旭富、4123 晟德、1760 寶齡富錦、3218 大學光、1784 訊聯、4746 台耀等股價相對強勢。

9. 營建：台商回台投資持續增加，對房地產、建材、營造可望間接受惠，加上台幣升值，資產題材再起，帶動 2505 國揚、2520 冠德、2545 皇翔、2501 國建、2515 中工等股價上揚。

10.LED：市場傳出 Mini LED 接單暢旺，拉升 2448 晶電近期股價走強，相關個股如 2340 光磊、3698 隆達、3437 榮創等同步收紅。

11. 台郡 Q3 每股賺 3.65 元 同期新高：6269 台郡受惠於客戶新機拉貨強勁，推升第三季業績大幅成長，單季營收 83.04 億元，季增 78.4％、年增 4.2％；單季獲利 11.46 億元，季增 377.5％、年增 14.9％，單季每股盈餘 3.65 元，季增 374％、年增 13.4％，營運表現創下單季同期新高。。

12. 燿華 Q3 EPS1.08 元 成長近 2 倍：2367 燿華近年調整產品結構，專注高毛利軟硬結合板、長距汽車雷達板、任意層板等，帶動上半年營運不淡，加上傳統旺季產能利用率維持高水位下，第三季表現也亮眼，營收 62.04 億元創下單季新高，稅後每股盈餘 1.08 元，較去年同期大幅成長 184.2％。累計前三季每股盈餘 2.23 元。

13. 蘋果上季獲利營收均優於預期 盤後股價漲逾 2%：蘋果公司（Apple）第 4 季營收 640.4 億美元，年增 1.8%，優於市場預期的 629.9 億美元；每股盈餘 3.03 美元，也高於市場預期的 2.83 美元。執行長庫克（Tim Cook）在新聞稿中表示，iPhone 新機顧客好評不斷，具降噪功能的 AirPods Pro 上市，加上影音串流服務 Apple TV + 即將於 11 月推出，蘋果對年底消費旺季「非常樂觀」。

