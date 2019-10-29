華碩ProArt系列主打完整產品線 目標成台灣創作者市場龍頭

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (29) 日舉辦 ASUS ProArt 創作者系列新品發表會，共同執行長胡書賓表示，華碩從 2011 年就進入創作者市場，推出專業螢幕，到今天發表包含筆電、桌機與顯示器等系列產品，目標將以完整產品線布局，成為台灣創作者市場龍頭。

華碩總經理林福能表示，華碩從 2011 年開始布局創作者市場，推出專業螢幕、桌機，去年第 4 季研議將創作者系列獨立發展成子品牌，今日在台宣布全系列產品上市，盼透過完整產品線，集中火力打團體戰，目標搶攻台灣創作者市場龍頭寶座，也正規畫滑鼠等周邊產品。

林福能表示，創作者市場未來發展空間大，華碩盼可藉由商用電腦深耕布局，進一步拓展創作者市場，也與台北科技大學進行產學合作，推出夢想應援計畫，提供學生創作資源，未來也不排除與各產業合作，將持續在相關領域布局，包含動畫設計師、建築師、軟體創新工作者都是未來的合作目標族群。

華碩 ProArt 系列原為商用筆電旗下的子系列，針對內容創作者設計，提供動畫及遊戲開發、電影製作與影像編輯、建築與工程設計、繪畫、攝影等專業需求，看好專業創作者市場，華碩於今年柏林消費性電子展 (IFA) 正式宣布將 ProArt 創作者系列，獨立提升為子品牌，今正式在台發表相關產品。